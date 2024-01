Facundo Moyano: “Yo fui parte del desastre y hago autocrítica”

El exdiputado nacional Facundo Moyano consideró que el paro del miércoles “tiene que incluir una profunda autocrítica” y aclaró que él también fue “parte del desastre”.

“La manifestación tiene que tener un sentido de profunda autocrítica del peronismo, de la CGT y de los que nunca lo van a tener. Si hoy Argentina está en una situación de ser campeón del mundo en inflación por segundo año consecutivo es por el desastre de los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández”, arremetió.

En este sentido, reflexionó: “Nunca va a haber autocrítica de algunos dirigentes. Hablé con varios diputados y llegué a la conclusión de que la autocrítica la tenemos que hacer todos”, aclaró, y sorprendió: “Yo fui parte del desastre y hago autocrítica. Fui diputado nacional en la lista de Alberto Fernández ¿Quién se hace cargo?”.

🗣️Una profunda y honesta autocrítica debe ser el punto de partida para reconstruir al peronismo. Tengamos el coraje de hacernos cargo de los errores y las disputas que llevaron a Milei a la presidencia. pic.twitter.com/BNutPeg06D — Facundo Moyano (@Facundo_Moyano) January 24, 2024

“Me pasó con Sergio Massa. Me decían traidor, decían que era de la Embajada. Con esta lógica estamos donde estamos. Decían que Alberto Fernández iba a terminar con la grieta y terminó Javier Milei como presidente”, acotó el referente del gremio de los trabajadores del peaje.

De todos modos, advirtió que “hacía adentro si se escucha”, la autocrítica “pero hacía afuera nada. La culpa es mía también. Yo renuncié el 11 de agosto del 2021. Echaron descaradamente a Matías Kulfas y a Martín Guzmán. Se acabó la cuarentena cuando perdieron las PASO ¿Esa hipocresía no se paga? Claro que sí”.

“La causa es el desastre y papelón institucional de los dirigentes políticos entre los cuales me encuentro. Renuncié para tener libertad para la crítica. Siendo diputado voté muchas estupideces. Deshonramos la historia del peronismo”, puntualizó Moyano en declaraciones a CNN Radio.

Así las cosas, consideró que “tenemos que dejar de mentirnos entre nosotros. Acá hay responsables. Ya habrá tiempo para criticar a Milei y sus contradicciones. Pero, ¿cuándo vamos a hacer una autocrítica nosotros? Somos responsables. Los dirigentes sindicales también somos responsables”.

“La CGT no se mancha y el peronismo tampoco. Somos los dirigentes los que nos equivocamos. Este paro tendría que haber sido hace unos años”, reiteró y pidió “dejarse de joder con los rótulos políticos. Ahora dicen que viene el imperialismo”.

Hoy formamos parte del paro y de la movilización de cara al Congreso: la coherencia y la organización, que siempre respaldan nuestra lucha, nos encontraron en las calles como cada vez que se avanzó contra los derechos de los trabajadores 🟢#SiempreSUTPA donde la lucha nos lleve pic.twitter.com/ejOaCYMG0D — Sindicato de Peajes (@Sutpacgt) January 24, 2024

“Hace diez años vengo diciendo que hay que discutir la ley sindical y laboral. Hay una realidad y hay actividades que están en un gran porcentaje con trabajo no registrado. Hay que debatir el sistema laboral, pero no para sacarle derecho a los trabajadores, sino para incluir a quienes no lo tienen”, acotó.

Y remató: “Me chupa un huevo ser diputado… Me cansé de la hipocresía. Si somos peronistas tenemos que hablar de la movilidad social ascendente. Eso es lo que creo. Si me putean los dirigentes sindicales e incluso algunos que se tienen que jubilar que lo hagan. Que me puteen y me hacen un favor”.