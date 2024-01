Adorni ninguneó el paro: “Representó al 0,19 % de los trabajadores”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó el funcionamiento del protocolo de seguridad durante la jornada de paro y movilización del miércoles y agradeció a los “millones de argentinos que siguen confiando en nosotros y que no han adherido a este paro”.

“Los argentinos vivimos un día de paro que tuvo un acatamiento de 40 mil personas y que transcurrió como habíamos previsto: la movilización duró aproximadamente tres horas, el transporte funcionó hasta las 19 y la vida comercial ha sido normal, incluso los informes de diferentes asociaciones indican que el acatamiento ha sido muy bajo”, juzgó el funcionario.

Casa Rosada, 25 de enero de 2024.

Conferencia de prensa del Vocero Presidencial. pic.twitter.com/5zc8Nc1edo — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) January 25, 2024

Además, destacó “el funcionamiento del protocolo y los mecanismos de denuncia que hemos implementado a través de la línea 134” y agradeció “a los millones de argentinos que han confiado y siguen confiando en nosotros y que no han adherido a este paro que ha representado sólo al 0,19 % de los trabajadores”.



“Entendemos que el paro tuvo más carácter político que algo que haya surgido de los trabajadores. Aparentemente una minoría todavía no logra metabolizar el resultado de la elección, y estas peleas con temas que no son de la Argentina que queremos, como proponer tirar ministros al Riachuelo o demonizar a empresarios que en definitiva son los que aportan valor y dan trabajo, son meramente cuestiones de espasmo de una casta sindical que está claramente en retirada”, exclamó el portavoz.

En otro orden, anunció que “el ministro de Justicia va a sugerir en lo inmediato al procurador General de la Nación, Eduardo Casal, la creación de una Fiscalía especial que se ocupe de investigar la corrupción de los funcionarios públicos, especialmente la que contempla la figura de enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales no justificados”.

“Esto incluirá a todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Vamos a recuperar todos los bienes que sean producto del delito. Nunca el delito puede producir ningún tipo de beneficio”, acotó.

Con respecto a la sesión para tratar la Ley Ómnibus, manifestó que “en principio va a ocurrir en el transcurso de la semana que viene. No nos vamos a correr ni medio centímetro de nuestro norte, y ese norte está en la madre de todas las batallas, que es el déficit cero, y se va hacer todo lo que sea necesario para cumplir con la posición del Presidente”.