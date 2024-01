Torres respaldó al Gobierno y condenó la “carroña política”

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, tomó como “positivo” que el Gobierno haya dado marcha atrás en el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, al tiempo que opinó que “podemos ir hacia un pacto que le garantice” al Ejecutivo “el equilibrio que todos queremos que se logre”.

“Es sensato que haya una instancia de diálogo y de consenso. No veo para nada que sea un triunfo político partidario, ni una derrota de nadie. Se paró la pelota y se separó una discusión estratégica de lo que es una discusión urgente”, contextualizó.

Además, puso de relieve que “eso nos da tiempo para debatir lo importante y para hacerlo con una mirada federal y productiva. Todos queremos que al Gobierno le vaya bien, que se logre la meta fiscal, pero también queremos que se sostenga la actividad en las economías regionales y que el interior de la Argentina sea escuchado”.

“El camino es este. El diálogo, la tolerancia, el respeto. El revanchismo que fomentaba el kirchnerismo de ‘estás conmigo o sos mi enemigo’ es un error. Celebramos que el Gobierno tenga una posición proactiva de diálogo hacia los aliados. Nosotros no sólo queremos que le vaya bien al Gobierno, también estamos empujando para que salga la mejor ley posible y tratando de colaborar para lograr esos consensos que tanto necesita el país”, enfatizó Torres en declaraciones a Clarín.

En igual tesitura, sostuvo que “para algunos es difícil sentarse a dialogar con los bloques, generar consensos, pero es parte de la política. Nosotros, los gobernadores de Juntos por el Cambio, acompañamos este proyecto, replicamos muchas cosas y tenemos ánimo de colaborar. Por eso nos sorprende vernos a veces dentro de en una misma bolsa, como si fuéramos todos kirchneristas”.

“En Chubut, mi provincia, le gané después de 20 años al kirchnerismo, en una pelea que dimos con liberales, con los que estamos trabajando juntos. El Gobierno tiene que poder disociar entre la carroña política que quiere que no termine el mandato y los que queremos colaborar”, anexó.

Finalmente, recalcó: “A los únicos que escucho que este Gobierno termina en seis meses es a los dirigentes que están en el kirchnerismo. Nosotros queremos que le vaya bien, porque nos va bien a todos los argentinos. Hay dos matices. Uno, hacer lo necesario para poder tener las herramientas para gobernar: sentarse, dialogar y entender que vivimos en una Argentina heterogénea. La otra mirada me parece peligrosa: es la de querer quedarse con la épica comunicacional de que hay una casta que no me deja gobernar”.