Francisco se mostró “dispuesto a iniciar un diálogo” con Milei

El Papa Francisco expresó que tiene previsto recibir en el Vaticano al presidente de la Nación, Javier Milei, el 11 de febrero.

“Antes de las canonizaciones es costumbre el saludo con las autoridades en la sacristía. Además, sé que pidió una cita para una entrevista conmigo, así que acepté, nos veremos. Y estoy dispuesto a iniciar un diálogo -de palabra y de escucha- con él, como con todos”, expresó el Sumo Pontífice en una entrevista publicada el lunes en el diario italiano La Stampa.

Papa Francesco: “A Gaza vince solo la morte, non c’è pace senza due Stati. Per le coppie gay mi attaccano ma non temo scismi” https://t.co/Zjwj0QXDZd