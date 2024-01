Pichetto renovó cuestionamientos al “fracasado” Sturzenegger

El titular del bloque de diputados nacionales de Hacemos Consenso Federal, Miguel Ángel Pichetto, reconoció que tomó “un poco con sorpresa” el retiro del capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, ya que “había temas en los que habíamos avanzado”.

“Hoy veo algunos artículos que mencionan que no estábamos de acuerdo con blanqueo, moratoria, emergencias y delegaciones y todo ese capítulo estaba avanzado. Estaba el apoyo, lo mismo que bienes personales, pero es una decisión que tomó el Gobierno e indudablemente el capítulo fiscal está fuera del debate de la ley”, indicó el excompañero de fórmula de Mauricio Macri.

De cara al debate , sostuvo que “el día martes nuestra voluntad es sesionar y trabajar en el recinto para incorporar algunas modificaciones, pero en los grandes trazos nosotros avalamos en general el dictamen de la ley”.

“Y frente a la cuestión fiscal teníamos una disidencia basada en una visión de país. Gravar a los sectores exportadores no es el camino. Hay que generar las condiciones para que pueda exportar fuertemente. Pero estábamos abiertos a discutirlo en el recinto”, enfatizó Pichetto en declaraciones a Clarín.

Por otra parte, aseveró que “la Argentina necesita del diálogo, de un diálogo Nación-provincias, donde se tenga en cuenta el equilibrio y el orden fiscal, los temas que el Gobierno nacional necesita para estabilizar la economía y también las provincias necesitan una previsibilidad fiscal y económica que el gobierno nacional debe garantizar para las provincias puedan funcionar. Ese diálogo me parece que aún está pendiente”.

También evaluó que el instrumento de la mega ley “es equivocado”, dado que “no tiene precedentes en la vida parlamentaria argentina, de querer con una ley abarcar multiplicidad de materias, reformas del código civil, del penal, la justicia, la seguridad, la rentabilidad, la rentabilidad, modificar la ley de pesca, bibliotecas populares, cines, te metés con los artistas”.

“Cuando analizás el tema económico te das cuenta de la insignificancia de esos temas. Con lo cual abrís una multiplicidad de resistencias en sectores que la verdad no necesitaba el gobierno para esta etapa”, sopesó Pichetto.

Finalmente, reveló que “en la ley no estaba detallado qué era lo importante, lo esencial, y qué lo secundario. Esto es producto de su redactor, un hombre que realmente puede ser un buen técnico en lo económico, es un hombre formado, pero desde el punto de vista de la política, de la naturaleza de las decisiones políticas, le es inaccesible ese mundo, no lo comprende. Y por eso siempre ha fracasado en la gestión pública. Me refiero al señor (Federico) Sturzenegger, que aún no tiene ningún cargo en el Gobierno.