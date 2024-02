Desde la izquierda rechazan la “provocación” de Bullrich: “Alma de milica”

La diputada nacional del PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Myriam Bregman, condenó la represión acaecida este miércoles en cercanías del Congreso, mientras en el recinto se debatía la Ley Ómnibus.

“Afuera (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich montó una provocación para que nada de lo que pasara adentro, los provocadores que habían llevado, trascendiera”, enfatizó la legisladora.

En igual tenor, consignó en declaraciones radiales que la funcionaria “montó una provocación afuera intentando que sea una discusión represiva y no sobre las consecuencias terribles que esta ley tiene sobre la población”.

Los provocadores están dentro del Congreso, pero Patricia Bullrich quiere pudrirla en la calle. pic.twitter.com/KxEG4Bc9mh — Myriam Bregman (@myriambregman) January 31, 2024

“Porque acá no hay un problema de algún diputado, sino de que cada una de estas cosas las hacen para que no denunciemos que es una ley muy perjudicial. Si le damos facultades delegadas a Javier Milei ya no va a ser un gatito mimoso, nada más; va a ser un mono con navaja”, avizoró Bregman.

Cuando fue consultada por la violenta avanzada de las fuerzas de seguridad, resumió: “Pasó Patricia Bullrich, la misma provocadora de siempre”.

Los gendarmes que trae Bullrich se identifican con las fuerzas del cielo. Patético. pic.twitter.com/Kd2vPnkJ2g — Myriam Bregman (@myriambregman) January 31, 2024

“Siempre que está Patricia Bullrich al mando de un operativo de seguridad, las marchas terminan mal. No hay un protocolo, hay una Patricia Bullrich con un alma de milica que no se aguanta”, exclamó la abogada en causas por derechos humanos.

Y sentenció: “Ella quiere ver bala, represión, sangre, gases lacrimógenos”.