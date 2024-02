El enojo de Tolosa Paz con Scioli: “No quiero decir malas palabras”

La diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, reconoció que le cayó “pésimo” el desembarco del exgobernador bonaerense Daniel Scioli en el Ejecutivo de Javier Milei.

“Mucho enojo. No voy a decir malas palabra porque no suelo tener ese vocabulario, pero me enoja muchísimo”, indicó la legisladora peronista.

Además, evaluó que “es la cara del deterioro de la política y el peronismo. No se puede reconstruir confianza cuando siempre fuimos el partido de las mayorías, de los trabajadores”.

“Este hombre tuvo la dicha de que el movimiento le diera la oportunidad de ser vicepresidente de Néstor Kirchner, dos veces gobernador y tuvo la casi dicha de ir a unas PASO. No hablé con él y no tengo nada más que hablar”, lamentó Tolosa Paz.

En declaraciones a Radio Splendid planteó que “él ha tomado una decisión que nos aleja en términos de política, de las convicciones y de las lealtades de lo que queremos para la Argentina. Yo quiero estar lejos de esas ideas y me da mucha pena”.

Por otra parte, en cuanto a la aprobación en general de la Ley Ómnibus, consignó que “no la apoyamos porque fuimos leales y coherentes a la plataforma electoral que le propusimos a la Argentina hace unos meses con Sergio Massa como candidato”.

“Teníamos otro camino al que propone Javier Milei. No acompañamos en general una ley que tiene varios capítulos que van en dirección contraria a lo que propusimos: no estamos a favor de la privatización de las empresas públicas, no estamos de acuerdo en la entrega de nuestras tierras, no estamos de acuerdo en dejar a la buena de Dios todos nuestros recursos naturales, ni lo del INCAA”, sentenció la diputada.