Caudillo radical tachó de “colaboracionista” a De Loredo: “No representa nuestros valores”

El exministro del Interior, Federico Storani, criticó la posición general de la UCR durante el debate de la Ley Ómnibus y aseguró que lo “coherente” era no acompañar el proyecto del Gobierno

En concreto, se pronunció “claramente en desacuerdo” con la decisión que tomaron los diputados del partido centenario, salvo por los casos de Pablo Juliano y Facundo Manes.

🏛 #LeyOmnibus | Manes le recomendó a Milei que lea bien a Juan Bautista Alberdi



📌 https://t.co/vLM8i0XNM5 pic.twitter.com/TKhI0zjRcc — ANDigital (@ANDigitalOK) January 31, 2024

Además, desestimó los argumentos que esgrimieron los diputados radicales encabezados por Rodrigo de Loredo, pues votar en contra “no afectaba la gobernabilidad. La gobernabilidad está garantizada porque el Congreso está funcionando”.

La UCR “ha sido votada para ser oposición. Y es una oposición responsable. Lo coherente era votar en contra y que se mande ley por ley a los efectos de hacer un estudio mucho más detallada”, reiteró el diputado nacional con mandato cumplido.

En contraposición, ponderó la “coherente” postura de Manes y Juliano, puesto que “el radicalismo tiene que pararse como un partido de oposición. La democracia es equilibrio, control y la posibilidad de la alternancia”.

“No es votar todo lo que el Gobierno quiere con el argumento de la gobernabilidad. Este Gobierno empezó con un DNU que es manifiestamente inconstitucional. Y su lema de campaña era que fuera de la ley no debía haber nada”, recordó ‘Freddy’ en declaraciones a la AM 750.

Finalmente, evaluó que De Loredo “expresa una posición del radicalismo que es colaboracionista. Es, más que una oposición dialoguista, absolutamente incoherente. No representa los valores históricos”.