Ahora el Gobierno aclara que Pettovello no dijo lo que dijo: “No los va a recibir”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó este lunes que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, “jamás ha convocado” al “grupo de personas" que fue este lunes hasta la puerta de esa cartera nacional, y aseguró que “de ninguna manera los alimentos pueden ser una variable de ajuste, lo que sí lo es y lo será siempre son los intermediarios".

“Hay un grupo de personas allí en la puerta del Ministerio de Capital Humano. La ministra Pettovello jamás los ha convocado. Quien conoce a Sandra Pettovello sabe que jamás expondría a la gente a estar bajo el sol y bajo el calor durante tanto tiempo”, matizó el funcionario.

En tanto, precisó que “la ministra el viernes intentó, en lo que sí fue una manifestación algo más espontánea, atender a cada uno de los que necesitaba algo. No lo logró, por supuesto, porque pretendía atender no a los gerentes, ni a los intermediarios, sino a la gente que verdaderamente tenía alguna necesidad insatisfecha y no quisieron hablar con ella”.

📽| La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le aseguró a los referentes sociales que la esperaban que le dará ayuda a quienes tienen hambre y que los va "a atender uno por uno". Habrá que ver qué ocurre con la gente del interior... pic.twitter.com/ns1nYeS6vA — ANDigital (@ANDigitalOK) February 1, 2024

“Hoy no los va a recibir, y jamás los ha citado. Quería aclararles eso porque no ha sido la intención de la ministra que la gente la pase mal al rayo del sol con estas temperaturas que estamos teniendo”, anexó.

Finalmente, el portavoz manifestó que “la comida de los argentinos no está en discusión y por supuesto la comida de los más necesitados, y por supuesto que no es una variable de ajuste. Lo que sí lo es y lo será siempre son los intermediarios que hacen negocios con la pobreza”.

Casa Rosada, 5 de febrero de 2024.

Conferencia de prensa del Vocero Presidencial. pic.twitter.com/u7qU5lXI4Z — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) February 5, 2024

En otro orden de cosas, informó que el presidente Javier Milei, a las 13.45 horas, parte desde Ezeiza hacia Israel con escala en Roma. El vuelo va llegar, siempre hora local, 6.40 horas a Roma, y a las 10.10 horas parte, en otro vuelo, hacia Tel Aviv donde estará aterrizando 14.30 horas”.

“El primer día, va a visitar el Muro de los Lamentos, a las 16.45, y va a tener un encuentro con el mandatario del Estado de Israel, Isaac Herzog, a las 18. El mismo miércoles 7, el Presidente va a mantener encuentros con empresarios, con el primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, y va a visitar el Museo de Holocausto”, pormenorizó.Adorni.