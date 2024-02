Grabois denunció penalmente a Pettovello: “Ignorante con su mente infectada de prejuicios”

El líder del Movimiento de los Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, denunció penalmente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por su promesa incumplida de recibir a todos quienes tengan hambre, “sin intermediarios”.

“Así es cómo lo voy a hacer yo. Si tiene hambre la gente, que vengan esas personas. Yo voy a atender una por una a la gente que tiene hambre, no a los referentes. Chicos, ustedes tienen hambre, vengan. Les voy a anotar el DNI, nombre, de dónde son y van a recibir ayuda individualmente”, citó el dirigente social las textuales palabras de la funcionaria.

📽| La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le aseguró a los referentes sociales que la esperaban que le dará ayuda a quienes tienen hambre y que los va "a atender uno por uno". Habrá que ver qué ocurre con la gente del interior... pic.twitter.com/ns1nYeS6vA — ANDigital (@ANDigitalOK) February 1, 2024

Y recalcó: “Acá proponía una solución. Autoritaria, ridícula, inviable, deshumanizante, pero ‘Chicos, ustedes tienen hambre vengan’, ‘así es cómo lo voy a hacer yo’. Ahora la ‘gente que tiene hambre’ fue, pero Pettovello dice que no quiere atender a nadie”.

“Ahora que puede chequear ‘DNI, nombre, de dónde son’ de miles de jefes y jefas de hogar sin intermediarios no va” y “lo mismo dicen sus empleados en las delegaciones provinciales”, fustigó el exprecandidato presidencial de Unión por la Patria.

🗣 #CasaRosada | Ahora Manuel Adorni aclara que Pettovello no dijo lo que dijo: “No los va a recibir”



📌 https://t.co/Otyz8h7fsS pic.twitter.com/Ofw3Y2Uu9m — ANDigital (@ANDigitalOK) February 5, 2024

Así las cosas, reflexionó: “La verdad es que Pettovello no quiere resolver el problema, porque es una mala persona y una peor funcionaria”.

“Porque ha demostrado ser una persona ignorante con su mente infectada de prejuicios. La variable de ajuste nunca fue la casta, sino los laburantes y la clase media. Ahora la variable de ajuste es la comida y los niños, no los ‘intermediarios’”, enumeró el dirigente social.

"Así es cómo lo voy a hacer yo. Si tiene hambre la gente, que vengan esas personas. Yo voy a atender una por una a la gente que tiene hambre, no a los referentes. Chicos, ustedes tienen hambre, vengan. Les voy a anotar el DNI, nombre, de dónde son y van a recibir ayuda… pic.twitter.com/IiOiTNZ9TG — Juan Grabois (@JuanGrabois) February 5, 2024

Luego planteó que “lo que Pettovello no entiende es que garantizar los derechos alimentarios de las familias humildes, en particular de los niños, no es algo sobre lo que puedan decidir, es una obligación constitucional, una norma internacional y una ley nacional”.

“En consecuencia, presentamos una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario. El que las hace las paga. El que le roba el pan a los pibes, tarde o temprano, en este mundo o en el otro, la va a pagar. Ojalá se de cuenta del daño que está haciendo y se le ablande el corazón”, remató el referente del Movimiento Patria Grande.