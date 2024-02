“Ni la rosca los pudo salvar de este papelón monumental”

Luego de la fracasada sesión que volvió a foja cero todo el tratamiento de la Ley Ómnibus, la diputada nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Romina Del Plá, recordó que ya venían denunciando el “escandaloso” tenor de la votación en general y de artículo por artículo.

“La Libertad Avanza propuso pasar a comisiones el proyecto porque de 12 votaciones ya había perdido seis en particular. Esto significa que la ley pasa a foja cero, no vale ni la votación en general, ni lo que se votó en particular. Era tan escandaloso todo el proceso que ni la rosca pudo salvarla de este papelón monumental”, disparó la legisladora.

Se vino abajo la ley ómnibus, ahora vamos contra los tarifazos, el protocolo anti piquete, el DNU y todo el plan Milei.#LucharSirve ✊🏻 pic.twitter.com/0fYAyKkIrO — Romina Del Plá (@RominaDelPla) February 7, 2024

Asimismo, evaluó que “esta derrota que sufrió el Gobierno nacional a menos de dos meses de asumir, revela los choques que tienen alrededor de cómo garantizarle al Fondo Monetario Internacional el superávit fiscal”.

“Está claro que la lucha que está planteada, más que nunca por la propia crisis del conjunto del régimen político, es reforzar la organización y la lucha contra el plan de guerra de Javier Milei. Desde el Partido Obrero continuaremos a la cabeza de la lucha para que caiga todo el plan: el Rodrigazo, la licuación de los ingresos, el DNU, el protocolo represivo y esta nefasta Ley ómnibus”, puntualizó Del Plá.

Acto seguido, consignó que “esta nueva situación debemos aprovecharla para reforzar nuestra organización: pongamos en pie un plenario de trabajadores ocupados y desocupados, de las asambleas populares, las organizaciones de la cultura para desarrollar un plan de lucha que abra una nueva perspectiva al movimiento popular en Argentina”.