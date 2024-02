Francos repartió críticas: “Terminaron votando con el kirchnerismo”

Tras el fracaso parlamentario el Gobierno que llevó a foja cero la Ley Ómnibus, el ministro del Interior, Guillermo Francos, justificó que se haya caído la sesión especial y criticó a la oposición.

“Si se aprueba una ley declarando la emergencia económica, financiera y de seguridad, y en su tratamiento en particular no se dan las herramientas para tratar esa emergencia no tiene sentido”, arguyó el funcionario.

“El bloque decidió volver a comisión el proyecto porque la ley se comenzaba a desaguar en sus artículos ¿De qué sirve declarar una emergencia si no se le da al Presidente las herramientas para combatir esa emergencia?”, insistió.

Finalmente, pese a que se despegó parcialmente del ataque del presidente Javier Milei contra los que considera “traidores”, el titular de la cartera política indicó que “lo importante es que varios sectores que supuestamente iban a acompañar después terminaron votando con el kirchnerismo”.