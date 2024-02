Rodríguez Larreta chicaneó a Milei: “¡Viva el consenso carajo!”

El exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió al fracaso parlamentario del Gobierno en el tratamiento de la Ley Ómnibus y le recordó al presidente Javier Milei que “una nueva Argentina no se hace amenazando”.

“Muchos argentinos coincidimos con la necesidad de un cambio profundo. Para eso se necesitan tres cosas, igualmente importantes”, introdujo el dirigente PRO.

Y enumeró: “Ideas claras. Yo coincido en parte de lo que plantea el Gobierno, especialmente en el equilibrio fiscal; consensos para que las ideas se transformen en leyes. Hoy quedó demostrado: sin diálogo, no hay leyes; y gestión para que las leyes se transformen en hechos”.

“Tanto el consenso como la gestión son valores que este Gobierno desprecia”, alertó el exprecandidato presidencial de Juntos por el Cambio.

Así las cosas, sostuvo que “una nueva Argentina no se hace imponiendo, ni amenazando, se hace escuchando, dialogando y, sobre todo, siempre cerca de la gente”.

Tanto el consenso como la gestión son valores que este Gobierno desprecia. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 7, 2024

“No es con slogans ni con demagogia, es con gestión. No es con improvisación, es con planificación. No es con superpoderes, es con respeto a nuestras instituciones”, puntualizó, para finalmente instar a no seguir “demorando las transformaciones profundas que necesita nuestro país”.