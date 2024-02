Eduardo Valdés destacó la “victoria cívica frente a una ley mal nacida en todos los sentidos”

El diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, destacó que la vuelta a foja cero de la Ley Ómnibus del Gobierno de Javier Milei configura “una victoria cívica”.

“Es una ley que nació mal, una ley mal nacida, pero mal nacida en todos los sentidos, mal tratada en las comisiones, se mentían entre los que tenían que acordar, unos firmaban dictámenes en blanco de hojas que aparecían con cambios en las palabras, los sentidos y las oraciones”, graficó el legislador peronista.

Así las cosas, consideró en declaraciones a Radio Perfil que “terminó como tenía que terminar, porque estoy hablando de cosas que pasaban entre los que querían sacar esta ley”.

“A nosotros siempre nos pareció una ley absolutamente inconstitucional, no lo decíamos nosotros, lo decían los constitucionalistas. No hubo un solo constitucionalista que hablara bien de esta ley, ni los que piensan como yo, ni los que no piensan como yo”, acotó el exembajador ante el Vaticano.

En igual tenor, explicó que “es una victoria cívica porque se creen que se podían llevar por delante todo, empezando por querer agraviar a la representación institucional, a la representación popular, desde el día que habló de espaldas al Congreso hasta hoy, creo que al menos es una llamada a la atención al poder político para decirles que es por acá, es con la República, es con la democracia, no es por otro lado”.

😡 #Israel |Ahora Milei dice que los diputados que no le votaron la Ley Ómnibus son un “conjunto de delincuentes”



📌 https://t.co/6o2BrqBCW9 pic.twitter.com/nxnTi4dHUi — ANDigital (@ANDigitalOK) February 7, 2024

“Y no es con insultos ni con Twitter que ofenden a los que negocian con ellos, no a nosotros, pero nos ofenden igual. Esta ley tenía hasta mal olor. Mejor que sucedieran las cosas como sucedieron”, completó Valdés.