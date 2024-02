Dietrich pide pista en el Gobierno: “Hay que romper el sistema”

El exministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, llamó a “romper el sistema” si “queremos crecer”, en un contexto de “Argentina quebrada”.

“Gran parte de la política, que desconoce el concepto de ‘bienes escasos’, viene planteando sistemáticamente como solución normativas enfermizamente regulatorias. También está quebrada porque un gran porcentaje de los políticos argentinos no saben cómo se administra ni un kiosko, no saben lo que es el riesgo de invertir, el estrés de no tener para pagar sueldos o de tener una demanda laboral que te lleve a la quiebra. Y a eso se suman las corporaciones empresarias de la política, pero esto, creo yo, es una consecuencia de lo anterior”, enumeró el dirigente PRO.

A través de un mensaje en redes sociales publicado también por el expresidente Mauricio Macri, aseveró que “la gente hoy entiende la realidad mejor que los políticos. Sabe que como país estamos económicamente quebrados, que las cosas tienen un valor y que todo lo que se promete como gratis o barato, alguien lo paga, generalmente los que menos tienen. Por eso votó como votó”.

Luego sostuvo quee “la oportunidad de crecer” es “cambiar radicalmente el sistema”. Al efecto, reflexionó: “Lamentablemente no hay chance de hacerlo por medio del consenso absoluto. Ese consenso, hoy, es no cambiar. Porque muchos de los que legislan, muchos de los que gobiernan no quieren cambiar. A ellos no les conviene”.



“Estoy convencido de que para que la política entienda, tienen que estar en la misma situación que todos los argentinos. Tienen que entender que realmente nuestro país está quebrado. Claramente será una dinámica compleja y los próximos meses van a ser realmente duros. Durísimos. Y si el Gobierno nacional gana esta batalla contra el sistema que nos trajo hasta acá, es probable que el país cambie, que desaparezcan aquellos que se perpetuaron en un Estado cada vez más grande”, se entusiasmó.

Y recalcó que “tal vez ahí, se potencien los valiosos y los nuevos que llegan a la política para transformar y hacer. Y esta batalla contra el sistema que está enraizado en cada trámite, cada papel, cada formulario, y cada normativa que nos empobrece día a día, será sólo la primera de muchas, pero la más importante”.

“Es una batalla entre el cambio profundo con desarrollo y el status quo decadente”. En el Congreso “pareció ganar el status quo decadente. Ya sabemos quienes apuestan a que el Gobierno nacional pierda la pulseada. Pero si la gana cambiará Argentina, quizá para siempre, subiéndose al tren del desarrollo y el crecimiento. Sin dudas, eso generará un quiebre, un cambio profundo en la forma de hacer política en Argentina”, exclamó.

En igual tono, Dietrich manifestó que “hay una oportunidad histórica de patear con todo el avispero y hacer lo que nunca se hizo en nuestro país. Nosotros marcamos el camino entre el 2015 y el 2019. La situación actual requiere algo mucho más profundo. Algo que no sé si hubiésemos podido hacerlo nosotros en esta nueva etapa. No importa quien lo haga”.

“La situación requiere grandeza, despojarse de especulación partidaria. Sólo así podemos ganar estas batallas que nos generó la mala política y encauzar la vida diaria y el futuro de todos los argentinos. Como ya dijo alguien alguna vez: ¡Es hoy, es acá, es ahora!”, sentenció citando a Macri.