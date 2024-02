Martín Menem: “Acá no hay camino intermedio, es el pasado o lo que viene”

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, se refirió al fracaso parlamentario del Gobierno con la Ley Ómnibus y consideró que “hay intereses personales que muchos actores de la política los pusieron por adelante de los intereses de la gente”.

“Se vio que quieren seguir en el pasado, con esta Argentina estancada, donde la gente sufre y pierde poder adquisitivo y hay actores que quieren quedarse ahí. Esto sirvió para saber quién es quién en la Cámara y qué intereses defienden”, exclamó el riojano, en sintonía con lo expresado por el presidente Javier Milei.

“Vamos a tener las trabas al principio de los mismos de siempre, los que ya fracasaron e incluso hicieron fracasar a Mauricio Macri. La vida política argentina es muy dinámica, pero no vamos a resignar la idea de salir de este pozo”, analizó en declaraciones a la AM 950.

Asimismo, aclaró que que la ley no naufragó, sino que volvió a comisión y que todavía tiene estado parlamentario. “Se avanzó un montón, se debatió, la explicaron cuatro ministros, trece secretarios de Estado y participaron todas las fuerzas políticas. Fueron 30 días de reuniones permanentes, se hablaron de muchos temas y siempre hubo buena predisposición de escuchar y mejorarlo. Veremos que decisión tomamos”, matizó.

“La gente no votó lo que pasó el martes, votó un cambio e ir para adelante. Pero hay diputados que fueron elegidos en 2021, que no entendieron que la gente votó hace dos meses y que son representantes del pueblo, que no se representan a ellos mismos y sus intereses”, enfatizó Menem.

Por ello, consideró que hay dirigentes que deberían “dar un paso al costado en la política” y “dejar que venga lo nuevo”.

“Acá no hay camino intermedio, es el pasado o lo que viene. Esto no se trata de consenso, se trata de cambiar el rumbo definitivamente”, acotó.

En cuanto a los gobernadores, manifestó que “a ellos los votó la gente, pero el presidente es Javier Milei y que ganó con el 56 % de los votos, hay que naturalizar que la gente apoyó esa transformación”.

“Ellos deberían entender que la Argentina tiene que tomar otro rumbo, que si siguen haciendo política como hasta ahora los resultados serán los mismos. Hoy las provincias están mucho peor que hace 20 años producto de adoptar medidas equivocadas en términos de rumbo económico”, cerró el líder parlamentario.