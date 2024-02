El aviso del PRO: “Un cogobierno no depende de nosotros”

El vicepresidente del PRO, Federico Angelini, aseguró que “no depende de nosotros” la posibilidad de que haya un cogobierno con La Libertad Avanza, aunque dejó bien clara “la voluntad de colaborar”.

“El PRO tiene la voluntad de colaborar con Javier Milei. Si cambia un escenario, la primera propuesta tiene que venir de parte del Presidente. No va a haber un intercambio de cargos alrededor del Gobierno para ver cómo se vende una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza”, explicó.

“Milei está llevando adelante el compromiso que tiene con los argentinos. Quiere ir hacia un equilibrio fiscal, está reduciendo los gastos innecesarios del Estado y les pide a las provincias y municipios que también hagan el esfuerzo”, puntualizó el diputado nacional con mandato cumplido.

En tanto, manifestó que “para eliminar la inflación y todos los problemas económicos hay un problema de base que es el déficit fiscal”.

Consultado por CNN Radio sobre la caída del proyecto de Ley Ómnibus, indicó que “de 600 artículos bajaron a 300. Qué es eso si no es negociar”.

“Cuando veía que la ley se terminaba diluyendo me preguntaba si convenía o no sacarla (con la reducción de artículos). Quedó demostrado que el estatus quo ganó”, analizó.

“No espero nada del kirchnerismo, pero realmente hubiera esperado que aquellos espacios que querían un cambio en Argentina y accedieron a esa banca promoviendo que haya realmente un nuevo rumbo le hubieran dado la herramienta al presidente que hace 60 días asumió ¿Por qué no le dan la oportunidad a Javier Milei?”, interrogó.

Acto seguido, justificó el escrache del jefe de Estado a los legisladores que no acompañaron la iniciativa: “Muchos se hicieron conocidos porque a la mayoría no los conocía nadie. No lo hubiera hecho, pero no reniego de quien lo haya hecho”.

“El PRO desde el Congreso va a ayudar al gobierno para que le vaya bien. Vamos a dejar nuestra vida para sacar adelante a nuestro país. Estaría bueno que se pruebe con algo distinto. No vamos a salir adelante con lo mismo que se viene haciendo hace 20 años”, sentenció.