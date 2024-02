La imagen de Milei, a la baja en el GBA: Solo en 3 de 24 distritos aún lo apoyan

En apenas dos meses de violenta gestión de la administración pública nacional, el presidente Javier Milei no para de perder imagen positiva, lo cual se traduce en menos apoyo y, en definitiva, en un descenso en la cantidad de votos.

Al menos así lo demuestra un nuevo trabajo, en este caso de la Consultora CB, que se encargó de medir la imagen del mandatario en todos y cada uno de los 24 distritos que componen el Conurbano bonaerense.

Insólitamente es Tigre el municipio donde el “León” cosecha su mejor imagen, alcanzando al 52 %, y algo similar ocurre en San Isidro y Vicente López, con el 51,8 y el 49,5 % respectivamente, completando la triada de distritos donde su presencia no es rechazada.

Del otro lado del ranking se ubican Malvinas Argentinas, con el 36 %, Avellaneda, con el 33,9, y finalmente Almirante Brown, donde la imagen positiva del Presidente es de apenas un 33 %, aunque estos 3 se suman a los demás 18 donde la presencia del exarquero de Chacarita Juniors no es bienvenida.

Amén de estos números, el trabajo de CB –la consultora que más acertó en todo el 2023– concluye que Milei pierde popularidad mes a mes, algo que se relaciona directamente con los abrumadores índices inflacionarios de la canasta básica, los aumentos generalizados en el transporte público y las comunicaciones, y los futuros incrementos en las tarifas de los servicios; a todo ello deben sumársele los escuetos o nulos aumentos en los salarios y en las jubilaciones.

Este combo profundamente explosivo no puede generar más que rechazo en una sociedad que nunca creyó ser considerada “casta” por un presidente enceguecido con un plan económico que mira más lo macro que la diaria, y que se refleja por caso en los festejos producto del superávit financiero de más de 500 mil millones de pesos de enero de 2023.

Milei tiene la oportunidad de revertir esta situación y atender las necesidades de una sociedad cada día más pobre y hambrienta, como lo reflejó el reciente informe difundido por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, y que reveló que más del 57 % de la población argentina es pobre, y que alrededor del 15 % se encuentra en situación de indigencia.

Esto, en relación al último índice publicado, marca una fuerte diferencia: se pasó del 44,7 en el tercer trimestre de 2023 al 57,4 en enero de 2024 en cuanto a pobreza; y del 9,6 % en el tercer trimestre de 2023 al 14,2 % en diciembre de 2023 y al 15 % en enero de 2024, en lo que a indigencia refiere.

La gente no come, y los comedores están cada día más desfinanciados. Puede no haber plata, pero jamás debe faltar la comida. Tal vez estos números puedan hacer reconsiderar la política de asistencia social del Gobierno de Javier Milei, quien aún está a tiempo de cambiar la historia.