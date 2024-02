¿Y la Ley de Movilidad?: Caputo dice que habrá recomposición del 30 % para jubilados

El ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró expectante respecto a una eventual baja del índice inflacionario, al tiempo que aseguró que “en marzo va a haber una recomposición del 30% mas un bono” para los jubilados, a fin de “tratar de proteger el poder de compra”.

De todos modos, insistió con que todos los problemas actuales tienen que ver “con la situación que se heredó”.

“A mí nunca me gusta adelantarme a un número pero realmente creo que este mes va a estar más cerca del 10 % que del 20 %, entonces, me parece que vamos a ver una baja sustancial y que es producto del control fiscal y monetario que estamos llevando a cabo”, analizó en torno a la inflación y confiormó la suba para los jubilados, pese que para que ello se concreto, deberá derogarse la vigente Ley de Movilidad.

📈 “La inflación de febrero va a estar más cerca de 10%”



El ministro de Economía Luis Caputo además se animó a pronosticar que la inflación podría bajar a un dígito en el segundo semestre.



🔹 Entrevista exclusiva de LN+. pic.twitter.com/t8UiP85wxh — La Nación Más (@lanacionmas) February 20, 2024

En tanto, el titular del Palacio de Hacienda anticipó en la pantalla amiga del Gobierno que van a fijar el salario mínimo entre martes y miércoles y que el mismo se ubicaría en 180 mil pesos en febrero y 202 mil pesos en marzo. “Es un valor de referencia, son las consecuencias de todo lo que hemos vivido”, insistió el funcionario en la exposición que brindó en LN+.

Por otra parte, se jactó de que “no hay antecedente mundial de una reducción de cinco puntos de déficit en un mes”.

💲 “En marzo va a haber una recomposición para los jubilados”



El ministro de Economía Luis Caputo confirmó que la jubilación mínima se ajustará un 30% según la fórmula y se compensará con bonos hasta que haya una nueva.



👉🏻 Con @prossioficial en #Hora20. pic.twitter.com/6CjrQ6sYmS — La Nación Más (@lanacionmas) February 19, 2024

Subrayó que el mayor ajuste fue ahora y “esencialmente en gasto político” (administración, trasferencias discrecionales a las provincias y la obra pública).

“Una lástima que no haya pasado esa ley (Bases) porque, de cara al futuro, es lo que garantiza un crecimiento sostenido de mediano y largo plazo” pero “hay muchos gobernadores que por lo que es el paquete fiscal, están reconsiderando posiciones” y “mas de uno se arrepiente de no haber llegado a un acuerdo”, acotó Caputo.

En igual tenor, sostuvo que “fuimos por décadas un país adicto al déficit y estamos en rehabilitación, y la rehabilitación es dura”.

“No hay antecedente mundial de una reducción de cinco puntos de déficit en un mes, y lo que eso muestra es el compromiso del Presidente con lo que nos hemos comprometido”, reiteró el titular de la cartera económica.

A continuación, manifestó que “la alternativa era nos estrellábamos, estábamos horrible y nos estrellábamos, pero cambiamos el rumbo y es una diferencia enorme. Va a haber que tener paciencia, hay que apretarse el cinturón, no tengan duda que de esta se sale, estamos haciendo los deberes y cuando hacés los deberes, te va bien”.

🗣️ Las frases destacadas de la entrevista exclusiva de Luis Caputo en LN+. pic.twitter.com/Iim41rXXzm — La Nación Más (@lanacionmas) February 20, 2024

Por último, consideró que “la recomposición del Banco Central ha sido fuertísima, es una posibilidad que se pueda levantar el cepo en junio o julio, como dice el Fondo Monetario Internacional”.

“Lo peor del ajuste va a estar entre marzo y abril” y es “realmente heroico lo que esta haciendo la gente. No tengo ninguna ambición política, tengo solamente vocación de servicio, lo que mas me interesa es la gente y sólo me quedan palabras de agradecimiento. El esfuerzo va a valer la pena”, sentenció.