Arias le contestó a Garro: “Mi Juzgado no tenía ninguna intervención sobre el sector” de los restos óseos y ataúdes

Va elevando temperatura el affaire sobre los 501 ataúdes y casi 200 bolsas con restos humanos hallados en cuatro depósitos del Cementerio Municipal de La Plata, ya que tras la denuncia penal radicada por la gestión del intendente Julio Alak, apuntándole directamente a su antecesor, el propio Julio Garro le dijo a ANDigital que el lugar estaba “intervenido judicialmente” por el entonces juez Luis Arias desde antes de su asunción en diciembre de 2015, en el marco de la causa por la investigación de las muertes por la inundación del 2013, y ahora fue el exjuez Contencioso Adminsitrativo quien dijo que su Juzgado “no tenía ninguna intervención sobre el sector”.

“La intervención del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1, que yo encabezaba, se vinculó estrictamente a la Morgue, que no pertenece a la Municipalidad de La Plata –aunque está ubicada en el Cementerio– sino a la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, explicó el exmagistrado, y actual secretario de Coordinación Municipal de la comuna platense.

En diálogo con ANDigital, agregó: “Cuando intenté ingresar a la Morgue, la propia Policía no me lo permitió, razón por la cual tuve que pedir el auxilio de Gendarmería, y al lograr hacerlo nos encontramos con un panorama tétrico que dio lugar a otra acción judicial, en este caso iniciada de la Comisión Provincial Por la Memoria y el CIAJ, que terminó en una condena a la Provincia de Buenos Aires –que en ese momento era gobernada por el neolibertario Daniel Scioli– para que modificaran el sistema de registración de los decesos”.

“En el caso de las muertes traumáticas, como las vinculadas a la inundación, o en la vía pública –en un accidente u homicidio–, las que no son naturales digamos en un modo genérico, los cuerpos van a la Morgue, se arma una IPP (investigación penal preparatoria), que es más que nada preventiva y busca determinar las causas del deceso, a través de una operación de autopsia”, introdujo Arias.

Y recalcó que “en el caso de las muertes por la inundación se lo derivaban a la Morgue por ese motivo, y por ello el Gobierno de Scioli quería manejarse con los números del fuero penal, porque solo contabilizaban las muertes traumáticas y no los decesos naturales, que podían ser por causa de la inundación”.

Respecto de los restos óseos hallados, Arias especuló: “Yo creo que, además de que no hay ninguna intervención del Juzgado sobre ese sector, corresponden a personas que padecieron muertes no traumáticas, naturales, porque si hubieran sido traumáticas, no estarían en un depósito del Cementerio sino en la Morgue Judicial, que funciona allí mismo”.

“Ahora la fiscal interviniente (Cecilia Corfield, titular de la UFI Nº 15 del Departamento Judicial La Plata) deberá investigar caso por caso para determinar a quiénes pertenecen estos restos óseos”, concluyó su respuesta a modo de clase magistral el secretario Arias al exintendente Garro.