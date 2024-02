El secretario de Educación dice que “no hay muchas razones para un paro”

El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, cuestionó la decisión adoptada por diversos gremios de convocar a un paro docente para el próximo lunes 4 de marzo.

“No hay muchas razones para un paro, en el sentido de que estamos dialogando. Ya el otro día hubo un paro que hizo CTERA, lamentablemente. Estamos en un contexto de diálogo. En las provincias están llevándose las paritarias provinciales, que corresponde, y a nivel nacional, el acuerdo en vistas al salario mínimo, vital y móvil”, contextualizó el funcionario.

Consultado por el comunicado ultraoficialista Jonatan Viale sobre si cree que se trata de un paro político, Torrendell manifestó: “No soy especialista en estadísticas de paro, pero hay correlaciones bastante llamativas”.

“O sea que cuando no gobierna el kirchnerismo hay paro”, aseveró Viale, a lo que el secretario asintió: “Eso parecería, teniendo en cuanta la evidencia empírica”.

A su vez, detalló de acuerdo a las paritarias nacionales que “de la misma manera que hay un salario mínimo vital y móvil, hay un salario docente junto a que están en el artículo 10″.

“Hay condiciones laborales y el calendario que ya está fijado. Entonces, estrictamente hablando, en ninguna ley se habla de una paritaria nacional”, agregó en el aire de TN.

Acto seguido, puso de relieve que “lo que hay son diálogos o negociaciones colectivas para estos elementos que acabo de decir, de los cuales está el salario mínimo y después hay paritarias provinciales”.

“Destruimos la moneda y destruimos los códigos para comunicarnos. Hay una paradoja, conozco bien la educación estatal y tenemos que diseñar políticas educativas para acompañar a esos docentes y mejorar, todos tenemos que mejorar”, prosiguió Torrendell.

Finalmente, manifestó que “esas políticas tienen que ser consistentes para que los alumnos puedan aprender a partir de docentes fortalecidos en escuelas fuertes. Eso no se hace, en un contexto de crisis como esta, acentuando el ausentismo docente con los paros. No es la mayoría de los docentes, por supuesto, pero no podemos seguir promoviendo esto”.