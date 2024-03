Adorni justificó la rebelión fiscal: “Estamos intentando corregir el desastre que nos han dejado”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, criticó el “despilfarro” y la “desidia” de la gestión anterior en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y destacó que desde el 10 de diciembre se recortaron 90 mil millones de pesos en “gastos políticos, en gastos innecesarios o en gastos provenientes de la ineficiencia”.

En conferencia de prensa en la Casa Rosada, el portavoz anunció que producto de una “auditoría profunda” realizada en el organismo se detectaron “gastos en publicidad de dimensiones astronómicas”, y hasta la “venta de recetas truchas”. “Habiendo hecho los recortes necesarios, se evitó la catástrofe también en el PAMI”, subrayó.

Por otro lado, confirmó que Javier Milei participará este lunes del acto en homenaje a las víctimas del atentado a la Embajada de Israel, ocurrido el 17 de marzo de 1992, y que se trata del “primer presidente en dos décadas” que asistirá.

En lo que hace al PAMI, detalló que “en diciembre ya se eliminaron el 75 % de las Secretarías, el 33% de las gerencias y subgerencias y el 100 % de las coordinaciones, y el cálculo que se había realizado desde el organismo indicaba que en mayo dejaba de ser operativo por el abultado déficit que estaba acumulando”.



“El déficit creciente se fue profundizando en 2023 y en noviembre llegó a los 92 mil millones de pesos. Fue tan grande el despilfarro que se encontraron gastos en publicidad de dimensiones astronómicas equivalentes, por ejemplo, a todo un año entero de reactivos para los afiliados que sufren de diabetes”, anexó.

Luego manifestó que “en virtud de la auditoría se denunció la venta de recetas truchas, y fue tan obscena la conducción y la desidia que, además, el organismo sufrió un hackeo del sistema informático que dejó a 5 millones de afiliados con sus datos a merced de estafas. Habiendo hecho los recortes necesarios, se evitó la catástrofe también en el PAMI”.

En torno al llamamiento a la “rebelión fiscal” en la provincia de Buenos Aires, alegó: “Cuando el Presidente nota que en alguna jurisdicción los impuestos atentan contra el derecho de propiedad hace estas declaraciones. Siempre va manifestarse en contra de todo lo que él considere una situación donde se vulneren los derechos de propiedad”.

“Es difícil entender al gobernador Axel Kicillof cuando hace esas declaraciones. Criminal es lo que han hecho con la Argentina durante tantos años en materia económica. Estamos intentando corregir el desastre que nos han dejado”, disparó.

En igual tono, reflexionó: “Estamos en una coyuntura muy compleja donde hay cosas que van a llevar más tiempo y readecuar el sistema tributario no es una tarea sencilla. No consideramos que haya una incitación a no pagar, fue simplemente un ‘tengamos bien en claro que la propiedad privada es un derecho que se debe respetar’”.