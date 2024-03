Veteranos de Guerra salen al cruce de “la mentira anti Estado” del Gobierno

La Federación de Veteranos de Guerra de la provincia de Buenos Aires sentó postura ante el ajuste promovido por el Gobierno de Javier Milei y desestimó el relato libertario de la “casta” y el “Estado bobo”.

En este sentido, contextualizó: “El primer día gestión, modificó el decreto que impide nombrar familiares en cargos públicos, que publicó en 2018 el entonces presidente Mauricio Macri, y de esa forma la hermana del jefe de Estado, Karina Milei (el jefe), de vender tortas, leer el tarot, ser artista de cuadros bricolaje y de tener un taller de reparaciones de neumáticos, por el decreto 12/2023, pasa a ocupar el cargo de secretaria general” de la Casa Rosada.

“No queda esto acá, la senadora nacional por La Libertad Avanza, pastora evangélica y representante de la provincia de Jujuy, Vilma Facunda Bedia les dio trabajo en la Cámara alta a sus tres hijos, su nuera, su hermano, su sobrina, y su cuñada; la canciller Diana Mondino puso a trabajar como vocero a su hijo de 32 años, Francisco Pendas; el presidente de Diputados, Martín Menem, designó a su sobrino Federico Sharif Menem, de 23 años, como director general de la secretaria privada de la Presidencia de la Cámara baja”, enumeraron los federados a través de un comunicado.

Del mismo modo, dieron cuenta que “otra súper casta de Milei, la señora Patricia Bullrich, designó a su ex chofer -de 25 años- como director de seguridad en Eventos Deportivos de la Nación”.

“Hasta enero de 2024, la esposa de Manuel Adorni, vocero presidencial, Bettina Julieta Angeletti, percibió la Asignación Universal por Hijo, a pesar de quererlo desmentir y minimizar en los archivos del ANSeS. Es como figura, pero no es todo, el hermano, Francisco Jorge, ingresó como asesor en el Ministerio de Defensa.

Dijo Adorni en uno de sus tantas exposiciones: “Estamos en contra del empleo militante que le hace tanto daño a la Argentina”.

La Federación de Veteranos dejó en claro que están “de acuerdo en terminar con los llamados ñoquis, el Estado no es un aguantadero de vagos”, pero en “total desacuerdo” con “la carnicería de despidos que está haciendo sin importarle que esa gente sea trabajadora o un ñoqui, no se tomaron el trabajo de averiguar cómo son las personas detrás del telegrama”.

“No todos los trabajadores del Estado son unos vagos, muchos cumplen al pie de la letra con sus tareas y no faltan”, completaron.

Por otra parte, exclamaron: “los Veteranos hemos trabajado denodadamente para que nuestra familias que nos toleró en nuestros peores momentos y nos apoyó, que nuestros hijos que nos vieron sufrir nuestros problemas que la Guerra nos dejó todo por defender a nuestro país, tengan un trabajo digno en el Estado, con la consigna de que deben ser un ejemplo a la hora de trabajar, porque ellos representan a cada uno que combatió con honor en defensa de nuestra soberanía”.

“Nos desayunamos que a días de conmemorarse el 42 aniversario de la gesta de Malvinas, cinco, hijos de veteranos de guerra que trabajaban en la ANSeS, uno de Corrientes, uno de Santa Fe, uno de Junín, de la provincia de Buenos Aires y uno de CABA, fueron injustamente despedidos”, fustigaron.

Así las cosas, dispararon: “Este Gobierno odia a todo y todos, la vicepresidente que es hija de Veterano debería mínimamente solidarizarse con esto ya que ninguno de estos hijos son militantes políticos partidarios, tenemos la hija de un Veterano de Guerra como diputada nacional, que debería solidarizarse con esta injusticia”.

Esperamos que lo hagan, que revisen lo hecho y se retrotraigan, el mismo Presidente lo dijo: queremos la paz. Pero no esquivaremos la confrontación, sabemos que estamos grandes, pero si tenemos que volver a salir a las calles volveremos a salir y ya no a pedir por favor: la casta no es el pueblo”, sentenció el comunicado rubricado por Roberto Gerpe (presidente) y Guillermo Rezk (secretario).