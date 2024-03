Gobernador radical, alineado: “El rumbo económico es el correcto”

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, respaldó la marcha del Gobierno de Javier Milei al subrayar que “el rumbo económico es el correcto” y “se trata de nivelar las cuentas fiscales, tratar de pulverizar la inflación y salir a conseguir reservas para tener una política monetaria adecuada”.

Además, consideró que el ajuste “es el único camino posible si queremos salir de la situación económica en la que estamos”.

“Creo que todos estamos haciendo un esfuerzo para encaminar a la Argentina. La gente está entendiendo y tiene esperanza. Hace mucho tiempo no había un plan económico”, reflexionó el mandatario litoraleño en declaraciones a La Nación.

En cuanto a la advertencia del FMI en torno a la cuestión social, Valdés precisó que “ahora el Gobierno está tocando las jubilaciones; ha mandado una propuesta. Hay que mirar los planes sociales y a los que menos tienen. Tenemos que acompañar un tiempo, van cien días de gobierno…. Recién dieron un paso”.

“Yo hablé con el Presidente y nos entendimos en dos minutos. Tiene claridad económica. En dos minutos uno puede resumir muchas cosas. El diálogo con el ministro del Interior (Guillermo) Francos, que es la cartera que nos nuclea, es excelente”, acotó.

Por otra parte, se diferenció de las fuertes críticas que viene esgrimiendo el senador y titular del Comité Nacional de la UCR, Martín Lousteau.

“Nosotros tenemos responsabilidad institucional y de gobierno. Eso no es lo mismo que solo tener una responsabilidad de representación en el Senado. Acá el condimento es diferente porque él es presidente de la UCR. No coincido con su visión porque no somos nosotros los que estamos en la obligación de analizar si un decreto de necesidad y urgencia es constitucional o no. No comparto la postura. Hay votos individuales y en este caso se votó dividido. Eso no quiere decir que no coincida en otros aspectos con Lousteau”, explicó.

En igual tesitura, sostuvo que “nosotros gobernamos hace mucho tiempo. Y estamos convencidos de que debemos tener equilibrio fiscal, hay que invertir para el desarrollo, para que la economía sea más sana y sacarle el peso del Estado a la producción. No estamos diciendo otra cosa que no hayamos dicho en la campaña”.

“No sé a qué apuesta, no soy intérprete de Lousteau. Yo apuesto a que la Argentina le vaya bien. Por más que tengamos una provincia ordenada y en crecimiento, si no se arregla la macroeconomía, no volvemos a crecer y generar condiciones para el desarrollo, va a ser muy difícil. Hay que apostar a que el gobierno le vaya bien, porque la Argentina necesita salir de este estancamiento”, finalizó el gobernador.