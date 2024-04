Una pericia podría mandar a la cárcel a empresario acusado de abusar y embarazar a una menor

La semana pasada ANDigital dio a conocer que el empresario textil platense Juan Rodríguez, de 32 años de edad, más conocido como “Juanse”, había sido denunciado por abuso sexual agravado, luego de mantener relaciones sexuales con una menor de apenas 13 años de edad y de haberla dejado embarazada.

La investigación es llevada adelante por la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, titular de la UFI Nº 17 del Departamento Judicial La Plata, quien había citado a Rodríguez para practicarle una extracción de sangre, cita a la que concurrió junto a su abogado Julio Burlando y, si bien se demoró un poco, “finalmente se ajustó a derecho y se puso a disposición judicial”, relataron las fuentes consultadas por ANDigital.

Lo que se busca con la muestra de sangre es realizar un cotejo con los restos biológicos que policías de la DDI La Plata hallaron en el feto expulsado por la víctima del abuso. La menor se vio obligada a interrumpir su embarazo, y aún se realiza estudios para saber si contrajo alguna enfermedad de transmisión sexual (ETS) producto de los abusos del empresario.

Los investigadores aguardan por el cotejo entre el ADN de Rodríguez y del feto ya que “si hay coincidencia la prueba es irrefutable y estarían dados los elementos para solicitar su arresto”, indicó el mismo vocero judicial consultado por este medio.

Mientras se aguarda por el avance de la investigación, “Juanse” permanece en libertad, aunque en su vivienda de City Bell –zona norte de la capital bonaerense– hubo un episodio intimidante tanto para él como para su familia.

En las imágenes, conseguidas en exclusiva por ANDigital, se observa dos jóvenes que pasaron por la fachada de su domicilio a pie, efectuaron gritos ofensivos, pidieron por su alejamiento del barrio y golpearon puertas y paredes, todo filmado por ellos mismos.

En las redes sociales se mantienen los pedidos de justicia y confían en que pronto llegará la solicitud de arresto sobre él.

El atentado en su casa no fue el único que sufrió el imputado, ya que en uno de sus locales hubo pintadas en su contra: fue en Dracko, comercio de indumentaria ubicado en el cruce de la calle 12 y la avenida 60, pleno centro de la ciudad.

Los cargos penales que enfrenta “Juanse” piden llevarlo a pasar más de 20 años tras las rejas. A sabiendas de esto, se supo que su madre intentó evitar la denuncia penal ofreciéndole dinero a la mamá de la niña abusada, iniciativa que no prosperó.

En ese marco, las denuncias en redes por otros abusos aún no llegaron al fuero penal de La Plata, no obstante las familias damnificadas no descartan radicarlas.