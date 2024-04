Interna libertaria: “Villarruel se contaminó con la basura que tiene alrededor”

El diputado nacional de La Libertad Avanza por San Luis, Carlos D’Alessandro, objetó el aumento salarial de los senadores y reveló la conversación que tuvo con el legislador sanjuanino oficialista, Bruno Olivera Lucero, quien firmó el proyecto para duplicar los sueldos.

“Me dijo que no lo apoyó de ninguna manera. Puso la firma en labor parlamentaria y allí no estaba explicitada la ley, sino que tenía un código de barras y un número. Entiendo que estaba muy arrepentido y muy dolido y dijo que no se dio cuenta”, justificó, aunque consignó que “si firmó sin saber lo que estaba firmando, es muy grave”.

Acto seguido, apuntó contra la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, quien desde sus redes sociales se desentendió del “dietazo”.

“No sé qué está pasando en el Senado, si los senadores nuestros y la vicepresidenta se contaminaron con la basura que tienen alrededor”, disparó el legislador puntano en declaraciones a la AM 750.

Por otra parte, se consustanció con el léxico del presidente Javier Milei y cuestionó a “la casta, basuras inservibles”, porque es “lo peor de la política”.

“El enojo es con todos, con los nuestros también. Con los nuestros me enojo por tibios y con los otros por delincuentes”, finalizó.