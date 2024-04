Paquete fiscal: López anticipó el voto de la Coalición Cívica “salvo en el blanqueo de capitales”

Tras la aprobación de la Ley Bases, el diputado nacional de la Coalición Cívica-ARI, Juan Manuel López, adelantó que su bloque votará el paquete fiscal propuesto por el presidente Javier Milei, “salvo el blanqueo de capitales”.

“La única vez que acompañamos un blanqueo fue para la reparación histórica de los jubilados” durante la gestión Cambiemos pero “hoy no podemos acompañarlo”, matizó el legislador ‘Lilito’.

Resumen de las intervenciones de los diputados nacionales de la Coalición Cívica @JuanmaLopezAR y @pau_oliveto durante la sesión para tratar la Ley Bases 👇 pic.twitter.com/IAVsX1eHhJ — Coalición Cívica ARI (@ccari_ok) April 30, 2024

Previamente, había llamado a “no caer en la provocación, no entrar en la mugre de un Presidente de la Nación que intenta degradar el debate y al que no hay que hacerle el juego”.

“Porque el Presidente, después de que se sancione esta Ley de Bases, tiene miedo de que se note que no hay equipo, de que se note que no hay pericia, y no va a tener más excusas para gobernar y trazar un programa de salida”, enfatizó.

Finalmente, acusó al mandatario de tener una “emocionalidad desbordada”, mientrassu hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “es una señora que no conoce la Argentina pero que decide todo”.