La diputada nacional de la Coalición Cívica-ARI, Mónica Frade, justificó su abstención al momento de votar la Ley Bases y resaltó que en cada capítulo se le “presentaba un dilema y no podía votar la ley en general cuando iba a votar contra la mayoría de los capítulos”.

De todos modos, precisó que sí votó en forma positiva la reforma del procedimiento administrativo, que simplifica y beneficia a los argentinos. Sin embargo, calificó las facultades delegadas como “inaceptables”.

También criticó el régimen de grandes inversiones, pues “el blanqueo es escandaloso, si le quieren dar la suma del poder público a este Presidente bien, pero que después se hagan cargo”.

“Las 50 personas que manejan la Bolsa se van a quedar con las riquezas, son amigos del Presidente y con esta reglamentación les van a dar todo y no van a dejar nada; no se le da ninguna posibilidad a las PyMEs, sólo a los grandes grupos económicos”, puntualizó Frade en declaraciones a la AM 950.

“Tengo visiones un poco más extremas, pasé los 90 y sé lo que dejó; (el presidente de la Cámara baja) Martín Menem dijo que su tío hizo una gran reforma y que esta va a ser por cinco. La Libertad Avanza va a liquidar este país”, advirtió.

Por otro lado, rechazó la posición de la oposición dialoguista, pues “no podés hacer un discurso encendido en el Congreso y después votar a favor, el discurso encendido te sirve para los medios; que expliquen cómo votan a favor con ese discurso, sabiendo lo que viene”.

En este cotexto, destacó el rol de la CC-ARI, dado que “no es lobbysta, no tiene intereses cruzados ni consultoras que trabajan a partir de esta ley”.

“Tenemos la mejor relación con los compañeros que hicimos este trayecto, vamos a seguir trabajando con mayor autonomía”, completó en torno a la escisión del bloque de Hacemos Coalición Federal.