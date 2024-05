El Gobierno pretende que el boleto mínimo de tren sea de $ 2.000

Tras oficializar el aumento que rige desde este lunes, el Gobierno afirmó que el boleto mínimo de tren en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debería ser de 2 mil pesos para cubrir los costos del sistema, mientras que en paralelo estudia un nuevo incremento para los pasajes de colectivos en Buenos Aires y Capital Federal.

“La tarifa tiene que tomar cada vez más protagonismo en la cobertura de los costos. Técnicamente, a niveles de hoy, tendríamos que hablar de un pasaje de $ 2.000 para cubrir la totalidad de los costos”, deslizó el secretario de Transporte, Franco Mogetta.

De todos modos, explicó en declaraciones a Radio Rivadavia que “nosotros no podemos trasladar esta ineficiencia al usuario, se han dejado de percibir muchísimos ingresos por alquileres mal cobrados y por políticas que hicieron que haya un 30 % de evasión del pago del boleto”.

En cuanto a los boletos de colectivos del AMBA, Mogetta anticipó que “posiblemente en los próximos meses tengamos que avanzar en un incremento, lo estamos estudiando, todavía no tenemos una fecha precisa”.

Actualmente el pasaje mínimo se encuentra en $ 270 en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, ya que el Gobierno decidió no aplicar el mecanismo de actualización por inflación que rige desde febrero. El traslado de esa variación sería del 51,6% acumulado hasta marzo, por lo que el boleto podría saltar a $ 409,32, aunque la suba definida podría ser menor.

En otro orden, el secretario de Transporte afirmó que “recibimos empresas con muy poca gestión, con superpoblación de personal. Entre 2019 y 2022, SOFSE (Trenes Argentinos) incrementó un 25 % los costos pero redujo los ingresos en un 68 por ciento”.

“Hace muchísimos años que no se hacen compra de repuestos ferroviarios y hay talleres que no se les hizo el mantenimiento necesario y que no tienen capacidades de hacer mantenimientos vitales. La actualización de la tarifa ferroviaria apunta a corregir estos desajustes”, prosiguió.

“Recibimos un sistema en muy mal estado. Hace más de cuatro años que los trenes no tienen el mantenimiento integral necesario y hace más de diez años que no se hace compras de material rodante. También es muy grave lo que nos dejaron en infraestructura, por eso decidimos suspender servicios de larga distancia en el interior”, concluyó el funcionario.