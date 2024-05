El Gobierno advierte por la Ley Bases: “No vamos a ceder ante la extorsión”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, rechazó este martes las amenazas de escrache a legisladores en el marco del debate de la Ley Bases que comenzará en el Senado, así como las “manifestaciones con tinte mafioso” de cara al paro convocado para el próximo jueves, y afirmó que el Gobierno va a “garantizar la seguridad de cada uno de los legisladores” que se acerquen a discutir el proyecto.

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario consignó que “si los responsables de la decadencia que estamos viviendo en la Argentina están nerviosos, eso indica que hay cosas que estamos haciendo bien” y “no vamos a ceder ante la extorsión”.

En instantes comenzará la conferencia de prensa del Vocero Presidencial en Casa Rosada.https://t.co/FnH41QiCUQ — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) May 7, 2024

“El paro no tiene otra motivación que no sea estrictamente política en virtud de que no hay razones para que se lleve a cabo, y más cuando escuchás las definiciones de los propios organizadores”, acotó Adorni, para luego dar cuenta que “los reclamos y las expresiones en contra de lo que hacemos son válidas y nos parecen genuinas para quienes quieran hacerlas de motu proprio, pero no vamos a permitir la extorsión. Para eso siguen teniendo la línea 134 para denunciar aprietes y amenazas”.

Acto seguido, juzgó que “la Ley Bases termina beneficiando de punta a punta, de manera directa o indirecta, al trabajador y a todo el conjunto de la sociedad”, en tanto que “el Régimen de Inversiones genera no solo puestos de trabajo, sino mejoras en el salario real, es decir, trabajo de calidad”.

En otro orden, indicó que “el Gobierno celebra la decisión del Tribunal de Casación Penal de revocar la condena del policía Luis Chocobar. Nunca debemos olvidar que él, junto a las víctimas de la doctrina zaffaronista, sufrió junto a su familia el hostigamiento de un gobierno adicto a defender delincuentes”.

“En cualquier país del mundo su temple hubiese sido hasta condecorado, mientras que aquí se lo ha perseguido y hostigado. Volvemos en la Argentina a vivir con sentido común, donde los policías que honran su profesión son reconocidos”, finalizó.