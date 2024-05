Presunta extorsión a beneficiarios de planes: Belliboni advirtió que los allanamientos “fueron ilegales”

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, objetó los allanamientos realizados en las últimas horas en el marco de la causa que investiga a dirigentes sociales por presuntas extorsiones a beneficiarios de planes, las cuales caracterizó como “aisladas”.

“No puedo negar que haya algún caso de alguna persona que haya hecho eso, puede haber gente que tenga características de amenazar gente”, admitió en declaraciones a Radio Mitre.

📢 Eduardo Belliboni criticó los allanamientos a organizaciones sociales: "Hay un intento de persecución política".



De todos modos, salió a criticar los 27 allanamientos ordenados por la Justicia en la causa que investiga si dirigentes sociales extorsionaron a beneficiarios de planes, que alcanza a organizaciones como el propio Polo Obrero, Barrios de Pie y al Frente de Organizaciones en Lucha, entre otras: “Fueron ilegales, vamos a cuestionarlos. Fueron en la noche, no se pueden hacer”, fustigó.

Luego precisó que “hubo casi 10 mil llamadas a un número puesto a tal efecto”, en relación a la línea 134 habilitada por el Ministerio de Seguridad y consignó que “después confirmaron la denuncia 45 personas, y mientras que 12 la ratificaron ante la Justicia”.

Luego resaltó que “está mal y por supuesto que lo rechazamos y repudiamos, pero se probará en la Justicia. Siento persecución política, fuimos salvajemente reprimidos el pasado 20 de diciembre. Volvimos cuando nos movilizamos en el Congreso, volvimos en la 9 de julio con torturas”.

“Tengo la conciencia limpia, vivo en Burzaco hace 50 años. A mí no me llamaron porque saben que no soy un delincuente. Los allanamientos fueron todos hechos en la ilegalidad, de noche, apagando las cámaras de seguridad de un local que había en la zona”, ahondó.

Y remató: “No tengo miedo de ir preso. Hace muchos años que lucho con los mismos métodos y las mismas convicciones y muchos gobiernos dijeron que me iban a meter preso”.