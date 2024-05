El Gobierno asevera que no habrá disculpas de Milei a España: “Que esperen tranquilos”

El ministro del Interior, Guillermo Francos, negó la existencia de una “crisis con España” y afirmó que no es responsabilidad del Gobierno argentino disculparse por las declaraciones de Javier Milei en la cumbre de la fuerza ultraderechista VOX, donde tachó de “corrupta” a Begoña Gómez, esposa del presidente español Pedro Sánchez.

“No creo que haya una crisis con España, en todo caso hay una discusión con el presidente. Recuerdo la campaña electoral cuando Sánchez le dedicó un spot a Sergio Massa. No sé por qué se queja ahora. Parece que está molesto porque Milei fue a un acto público invitado por un partido político opositor”, evaluó Francos.

Además, recordó que “hace menos de un mes, el ministro de Transporte lo acusó en un acto público de consumir sustancias”.

“Sin ir más lejos, la ministra de Ciencia e Innovación dijo que Milei es un ejemplo de negacionismo que atenta contra la propia democracia, es decir, lo tildó de antidemocrático. En diciembre, la ministra de Trabajo dijo Milei volvía con el recorte y el autoritarismo”, acotó el titular de la cartera política en declaraciones a TN.

Así las cosas, juzgó que las agresiones “vinieron del gobierno de Pedro Sánchez” y aclaró que Milei no hizo mención a ningún miembro del Gabinete español. “No sé por qué tanta ofensa. No siento que deba pedir disculpas. No corresponde”.

“No sé si el Gobierno español debería interrumpir sus relaciones diplomáticas con Argentina, no tiene ningún sentido. En todo caso, se trata de un cruce entre dos presidentes que tienen simpatía”, cerró.

Guillermo Francos en TN de Noche:"Pueden esperar tranquilos que no va a haber pedido de disculpas". pic.twitter.com/8zR5upJrKU — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 20, 2024

A su turno, el vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó en el aire de LN+ que el Presidente “no nombró a Pedro Sánchez ni a nadie del gobierno español”.

Lo trataron de odiador, de negacionista, de “ingerir sustancias”, de autoritario, de anti-democrático y de ser gente “muy mala”.



Ojalá en algún momento reflexionen y pidan sinceras disculpas.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) May 19, 2024

“No hizo mención a Begoña. Tomaron el caso como propio y relacionaron lo que estaba diciendo Javier Milei con lo que efectivamente pasó con la esposa de Pedro Sánchez. Pueden esperar tranquilos que no va a haber una disculpa”, remató el portavoz.