“Milei desconoce completamente las reglas de la democracia en las relaciones diplomáticas”

La exembajadora argentina en el Reino Unido y en Venezuela, Alicia Castro, se refirió al escándalo bilateral con España generado por las declaraciones de Javier Milei, marco en el que consignó que “es bastante impresionante cómo desconoce completamente las reglas de la democracia en las relaciones diplomáticas”.

“Milei no cree en las relaciones diplomáticas. No conoce el valor de la diplomacia”, reforzó la referente de Soberanxs en declaraciones a la AM 750.

En tanto, evaluó que que en esta “internacional reaccionaria de extremistas de derecha, entre los cuales hay exfranquistas, militares como Bolsonaro y millonarios como Trump, él en realidad es un personaje lumpen de la política”.

“Lo que aporta Milei a este grupo, además de su violencia y su afán disruptivo, es que es justamente una persona que viene presentándose como ajena a la política y, por lo tanto, apela a sectores empobrecidos representados por su resentimiento, por su falta de respeto a la justicia social, por su individualismo y, sobre todo, porque él asegura la subordinación al bloque occidental dirigido por Estados Unidos”, cerró Castro.