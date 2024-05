Aclamado por sus fans, Milei cantará en el Luna Park

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó que este miércoles a las 20 horas, Javier Milei presentará en el Luna Park su último libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, en una actividad en la que, además de exponer el contenido de la obra, el mandatario encabezará un show musical donde interpretará una canción.

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el portavoz también se refirió al intercambio de dichos entre los presidentes de Argentina y España al sostener que “es un tema estrictamente personal” que “no va a tener implicancia en términos comerciales o de inversiones”, y que “podríamos dar vuelta a la página”.

“Lo que ocurrió entre Argentina y España es un tema estrictamente personal y lejos está de tener alguna injerencia, sea en cuestiones de relaciones entre países, en términos comerciales o de inversiones”, puntualizó.

En igual tono, aclaró que “nosotros no vamos a retirar al embajador de España bajo ningún concepto porque la relación entre los pueblos está muy por encima del debate de ideas, del intercambio de conceptos o de las diferencias que puedan tener dos personas”.

Por otra parte, ponderó “el proceso de estabilización por el que está atravesando la Argentina. 16 de las 20 compañías que cotizan en Wall Street tuvieron rendimientos positivos este año, lo que significa que el mercado valora el rol ampliado del sector privado frente al público y la posible privatización de ciertas empresas estatales”.

“Aerolíneas y el Correo son empresas que sin el aporte de capitales privados no van a sobrevivir porque no son sostenibles y porque la Argentina no puede seguir sosteniendo sus déficits”, adelantó Adorni, para luego dar cuenta que “estamos intentando salvarlas y que puedan seguir operando y en funcionamiento. Si no hay aportes de capitales privados, están destinadas a desaparecer”.

En otro orden, mencionó que “en el segundo día de entrada en vigencia de los créditos hipotecarios que lanzó el Banco Nación ya se otorgaron 3.512 solicitudes, cifra que representa un récord absoluto y una buena señal para todos”.

Finalmente, manifestó que “no hay Pacto de Mayo para firmar por el momento porque la Ley Bases no es una realidad, por lo tanto sería incongruente. En tal caso se firmará luego de que la Ley esté aprobada. Entendemos que va a ser una realidad en el corto plazo”.