Según Lousteau, “Milei y Cristina se parecen un montón”

El senador nacional y presidente del Comité Nacional de la UCR, Martín Lousteau, diferenció a la actual gestión de la anterior, al tiempo que emparentó a Javier Milei con Cristina Fernández de Kirchner.

“Es un gobierno que, en contraste con el de Alberto Fernández, demostró que los presidentes tienen poder, más de lo que pensamos y están dispuestos a usarlo, lo que le permite instalar agenda. Milei instaló algunos temas en los que estoy de acuerdo. En la Argentina es imprescindible reordenar las cuentas y tener un Estado más efectivo y más eficaz, porque las dos cosas en conjunto son lo que pueden hacer que baje la inflación de manera más sustentable”, contextualizó.

Luego mencionó que “hay puntos débiles en materia económica. La manera en que eligió hacer ese ordenamiento de las cuentas muestra mucha falta de empatía. Hay una caída muy abrupta de los ingresos, de las jubilaciones, del salario y de los ahorros”.

“Además, veo una impronta del debate público con un nivel de agresión muy alto y una despreocupación por el impacto en la clase media a la que le subieron los impuestos, las tarifas de gas y electricidad, el transporte, la prepaga y el colegio. A eso se agrega la caída abrupta de la actividad económica, tanto en la industria como en el comercio”, puntualizó Lousteau en declaraciones a Clarín.

En tanto, afirmó que “está claro” que Milei “es un presidente que está liderando un espacio. Es un presidente exagerado, extremo en casi todas sus visiones, al punto tal que se asume como el único de los economistas que tiene la verdad y considera que todos los demás están equivocados”.

“Primero se autodefinió como un anarcocapitalista, pero después como un minarquista, es decir, que sólo quiere que el Estado dé seguridad y justicia. Es extremo en su visión del mundo y se ve cuando describe otros países o los líderes de otros países”, acotó.

Asimismo, advirtió que “Milei eligió un enemigo para explicar qué cosas no funcionan en la Argentina y es la política. Es cierto que en la Argentina no funcionamos bien desde hace mucho tiempo, sino no tendríamos una decadencia relativa con respecto a otros países. La pregunta es si eso es bueno para reconstruir un debate acerca de las cosas que tenemos que cambiar y ahí soy más escéptico”.

En cuanto al show del mandatario en el Luna Park, reconoció que le generó “estupor por lo fuera de contexto. Estamos en medio de una recesión sólo comparable a 2002 en su profundidad. Y el presidente elige celebrar”.

Al referirse a la Ley Bases, evaluó que “conceptualmente tienen muy poco para la enorme mayoría de los argentinos. La clase media tiene un aumento de impuestos con la restitución del impuesto a las Ganancias. Y tiene mucho para los sectores más ricos porque van a poder pagar un quinto de lo que pagaban antes, van a congelar su situación patrimonial por 15 años. Van a hacer un blanqueo para los que nunca pagaron en la Argentina que es el más generoso de la historia”.

“Las grandes inversiones son bienvenidas, pero desproteger a nuestro entramado industrial diciendo que pueden importar, perjudica a todas las PyMEs que ya están en capacidad de proveer a esas grandes empresas. Esta ley es sumamente ideológica porque dice que a partir de ahora no podés decir que nada es gratuito, cuando en otro en otro artículo de la ley dice que determinados trámites van a ser gratuitos. No es bueno decir que nunca podrás usar la palabra gratuito porque en una campaña de vacunación lo ideal es que digas que es gratuita”, graficó.

Por otra parte, planteó que “Milei y Cristina Kirchner representan extremos que al final se tocan. Ninguna de esas visiones generan una sociedad más dinámica y más justa para todos. Diría que se parecen un montón, son dos concepciones anticuadas de la economía, una setentista y otra, que a pesar de que él hace referencia al fin del siglo XIX, creo que es una concepción previa a las grandes presidencias de ese siglo”.

“Milei tiene una visión que no se llevó a cabo en ningún país del mundo. Los dos tienen una visión anticuada y quieren imponer su visión por la fuerza, tienen componentes autoritarios. Los dos están entroncados en que tienen un grupo de capitalistas amigo. Además, estatizar mal y privatizar mal es lo mismo. Uno termina con un juicio de 16.000 millones de dólares como el de YPF y el otro con la empresa vaciada. Por último, ninguno de los dos respeta los fallos de la Corte. Por ejemplo la sentencia que dice que tienen que devolverle los fondos a los porteños no se cumplió”, remató el legislador radical.