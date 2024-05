Para el vice de Chubut, el retraso en la aprobación de la Ley Bases fue por “impericia parlamentaria” del Gobierno

La provincia de Chubut, gobernada desde el 10 de diciembre por Ignacio Torres, apoya la Ley Bases enviada por el oficialismo nacional al Congreso aunque, en rigor, la enorme cantidad de reformas que pretende el presidente Javier Milei lleva casi cinco meses de tratamiento –entre los dos proyectos enviados– y, tras varias modificaciones, hoy se debaten diversas modificaciones en el Senado al punto que el denominado Pacto de Mayo fue apenas un acto patrio sin ley alguna.

En diálogo con ANDigital, el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, recordó que su provincia apoya la norma, pero “respecto del texto original se plantearon en su momento las observaciones, las objeciones, que eran básicamente el tema del capítulo pesquero”.

Sobre este tema, aseveró que “era totalmente desfavorable para la industria argentina, tanto lo que tiene que ver con la flota pesquera como las plantas en tierra y toda la actividad vinculada, que es uno de los principales complejos exportadores argentinos, donde se emplea más de 50 mil personas, zona de actividad principal en la Patagonia”.

“Así que ahí los gobernadores patagónicos plantearon que no se podía avanzar con el esquema original, sino priorizar el otorgamiento de permisos, como había sido siempre, porque es una forma también de proteger la estabilidad del saladero, el Mar Argentino”, puntualizó.

En ese marco, Menna destacó que “eso fue entendido por el Gobierno nacional y ya en la primera etapa de tratamiento de la Ley Bases había quedado eliminado, se sacó del texto”, aunque también se plantearon observaciones con el capítulo hidrocarburíferos, porque según el mandatario patagónico “tenía disposiciones que avanzaban sobre las potestades de las provincias, que son las dueñas del recurso por mandato constitucional; bueno, eso también fue entendido y se quitó del proyecto original”.

En relación a estos cambios, señaló como “positivo” que haya avanzado en la desregulación “y eso para las provincias productoras es muy importante –dijo–, con el tema del barril criollo que es fijar un precio artificial al barril, eso ha sido tanto por esa vía como por los derechos de exportación al petróleo desde que empezó esta historia, en el año 2002, en el caso de Chubut se perdieron casi 1.300 millones de dólares de regalías. Esta Ley de Bases avanza hacia la desregulación y eso es muy bueno”, remató.

Asimismo, destacó como “un buen consenso” mantener el régimen de “Zona fría”, que es el que permite compensar la tarifa de gas en las provincias patagónicas que padecen muy bajas temperaturas gran parte del año y que además son productoras: “Todas estas cosas fueron comprendidas y desde ese punto de vista nosotros respaldamos la norma”, reiteró.

El futuro de la ley

Según Menna, “el kirchnerismo tiene su posición en rechazo, yo creo que en el tratamiento de la Ley Bases el problema ha sido la impericia parlamentaria del oficialismo. Siempre tuvo toda la disposición de acompañar y ayudar, del PRO, del radicalismo, de la Coalición Cívica, de los sectores del peronismo y de partidos provinciales que están el bloque de Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal), pero no ha tenido claridad y además gestos de dejarse ayudar”.

En otro orden de cosas, fustigó la actitud de La Libertad Avanza al indicar que “todo lo contrario, muchas veces hay referencias o destrato hacia quienes quieren colaborar con el Gobierno que son incomprensibles; especialmente los que provienen desde el mismo Presidente de la Nación”, acusó.

Aquí puso como ejemplo el primer tratamiento de la Ley Bases: “Esa vuelta a Comisión que planteó un diputado del oficialismo (en referencia al entonces presidente del bloque LLA, Oscar Zago), no se entiende qué quisieron hacer. Eso pasó allá por el mes de febrero, si no hubiese ocurrido eso es factible que la ley hoy ya estaba aprobada”, lanzó.

Retomando la situación de las negociaciones, Menna dijo que “hoy el panorama es que el kirchnerismo rechaza absolutamente la ley, pero hay todo un sector mayoritario que quiere acompañar, por supuesto ejerciendo su derecho a no acompañar todo, pero creo que el Gobierno y el oficialismo parlamentario no ha tenido el timming, la destreza, para hacer un trabajo parlamentario que le permita tener la ley en tiempo y forma; creo que eso hay que cargárselo en la cuenta del oficialismo”, sentenció.

Los cambios tributarios en la mira

En lo que hace al denominado paquete fiscal Chubut no acompaña la reversión de la quita del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría, y tanto Nacho Torres como el resto de los gobernadores patagónicos están en contra de reinstaurar el tributo: “Estas son provincias donde, en términos relativos, hay sueldos más altos, y entonces muchos trabajadores que hoy no están tributando ese impuesto quedarían alcanzados y eso no nos parece justo”, disparó.

Justificando la postura en contra de los cambios en Ganancias, dijo que “eso es perjudicial para la provincia porque saca del circuito económico local todo ese dinero que, en lugar de ir al consumo y a generar riqueza dentro de la propia provincia, lo termina absorbiendo el Estado nacional y además de todo esto se saca la diferencia de zona, los montos imponibles en la Patagonia siempre tuvieron un umbral más alto”.

Luego aclaró que Chubut no es una provincia Estado nacional dependiente, “somos un lote de tres o cuatro provincias cuyos ingresos propios son largamente superiores a los de fuente federal. Aquí la coparticipación es un tercio de los ingresos fiscales de Chubut y la verdad que es mucho más lo que sale que lo que entra”, advirtió.

Obra pública

En materia de obras, el vicegobernador de Chubut aclaró que “esto está agravado en este momento porque además sigue parada la obra pública nacional; que no es que la paró Milei, la pararon Alberto Fernández y Sergio Massa, hay una serie de obras públicas de infraestructuras muy importantes para el desarrollo, por ejemplo las autovías Madryn-Trelew, el nuevo aeropuerto de Esquel, el gasoducto cordillerano y patagónico, el acueducto lago Pascual-Comodoro Rivadavia, el tramo de 107 kilómetros de asfalto que falta para unir el puerto Comodoro, en Argentina, con el de Chacabuco, en Chile, entre otras”.

Aseguró en este marco que “muchísimas obras que están paradas las va a afrontar el Gobierno provincial, como muchas otras que se financian con recursos de Neuquén y de Chubut. Necesitamos, sí, la compensación de la caída de ganancias de la reforma que hizo aprobar Massa allá por octubre, que también aprobó Milei cuando era diputado nacional. La provincia perdió allí el equivalente a dos masas salariales”.

Al consultarlo por el tema seguridad en la Patagonia, Menna alertó que “está muy complicado, sobre todo en la zona de Trelew”, y en ese sentido indicó que “se rubricó un acuerdo con el Gobierno nacional para emplear fuerzas de seguridad federales de manera conjunta (lo que se llama el comando unificado) y ya desde hace un mes está funcionando en Trelew, lo que ha permitido mejorar los indicadores”, subrayó.

Baja de edad de imputabilidad

En asamblea que la Legislatura de Chubut realizó este jueves se votó una reforma importante al Código Procesal Penal, que implicaba un reclamo desde el 2021 y que estaba cajoneado desde hacía mucho tiempo: “Se convocó a todos los sectores, se logró un consenso para una reforma que pedía sobre todo el Ministerio Público Fiscal, que es la primera línea que tiene la responsabilidad de llevar adelante las funciones para testear y penar los hechos delictivos”, expuso Menna.

Y señaló que el gobernador Torres “reclamó al Congreso para que trate alguno de los proyectos de ley de baja de la edad de imputabilidad, porque necesariamente las leyes deben adecuarse a esta nueva realidad”.

“No hay razones para ese concepto de inimputabilidad porque hoy con 14 ó 15 años de edad se comprende perfectamente lo que se hace, así que hay que estar a la altura de una sociedad que reclama que cuando pasan hechos graves los responsables sean sancionados”, concluyó Gustavo Menna.