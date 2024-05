Francos suma poder: “El Presidente me eligió porque la política se le hace complicada”

Guillermo Francos se refirió a su nuevo desafío en el Gobierno de La Libertad Avanza, al ser elegido para reemplazar a Nicolás Posse en la Jefatura de Gabinete.

“Creo que para aquellos que dicen que el Presidente no se da cuenta, yo digo que me elige a mí porque se da cuenta que la política argentina se le hace complicada, porque no la entiende, porque tiene diferencias”, puntualizó el funcionario en declaraciones a Radio Rivadavia.

En ese sentido, dijo tener “una mayor posibilidad de dialogar, de ahí viene” su “propuesta, que venía desde el Ministerio del Interior, y que ahora hay que coordinar con los equipos de gobierno”.

Por otra parte, el flamante ministro coordinador adelantó que el asesor presidencial, Federico Sturzenegger, será ministro de un área vinculada con la desregulación de la economía.

“Lo dijo Milei en varias oportunidades, para él, Sturzenegger es una figura clave en su equipo, con miras a la desregulación, tuvo mucho que ver con el DNU y la Ley Bases, trabaja en ver cómo simplificar el Estado”, cerró.