“No es metáfora que se está comiendo salteado, es un verdadero desastre”

El sacerdote integrante del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, Francisco ‘Paco’ Olveira, le respondió al presidente Javier Milei luego de que afirmara que si la gente no llega a fin de mes ya “estaría muerta” y alertó por el drama social que se vive en los barrios más vulnerables.

En torno a la decisión gubernamental de tener almacenadas toneladas de alimentos sin repartir, indicó que no se explica “ni cristianamente ni humanamente”.

Comunicado oficial: si el lunes no se empezaron a repartir como obligó la justicia las 5 toneladas de alimentos retenidas en el galpón de Villa Martelli y en el de Tucumán, el P. Rodolfo Viano franciscano cura en opp, el Hermano franciscano Nicolás y Francisco Paco Olveira Opp pic.twitter.com/WJ6plSI36c — Francisco Paco Olveira (@OlveiraPaco) May 29, 2024

“Uno puede poner muchas justificaciones, dicen que hay comedores fantasma. Después lo podemos discutir. Pero dáselo a los comedores que no son fantasmas”, exigió el religioso en declaraciones a la AM 750.

“A nuestra organización la auditaron tres veces en este tiempo. Nos dijeron que está todo bien, pero no recibimos ni un kilo de arroz. Dicen que con las organizaciones sociales no (trabajan) porque son todos zurdos. Bueno, Margarita Barrientos, que yo sepa, no forma parte de ese grupo y no recibió ni un kilo de alimento”, ejemplificó.

Acto seguido, planteó que “lo más básico del humano es que pueda comer y tenemos un 55 % de pobreza. Dicen que es para emergencia, pero en Bahía Blanca se cayó el mundo y les dijeron que se arreglen como puedan. Esto no puede pasar en un país que se diga civilizado”.

“El deterioro social que uno ve en los barrios en cinco meses con semejante rapidez no la vi nunca. No es metáfora que se está comiendo salteado, que se está cocinando con leña. Es un verdadero desastre”, fustigó Olveira.

Finalmente, advirtió que “morirse de hambre es más difícil, el tema es que hay muertes lentas. Hay vidas hipotecadas para el futuro. Los primeros tres años (de vida) son fundamentales y si no come como corresponde, se hipoteca la vida para el futuro. Y bajó el consumo de leche, de todo lo básico. La gente no está comiendo”.