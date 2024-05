Adorni le respondió a Cristina y sus críticas por el superávit: “Es como hablarle a la pared”

El vocero presidencial Manuel Adorni le respondió este jueves a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien renovó cuestionamientos al sostener la existencia de un “superávit dibujado (en mi barrio le dicen trucho)”, y dijo que “corre por cuenta de ella” lo que dice porque “más una vez lo hemos explicado y los números son públicos”, al tiempo que recalcó que “hay una obsesión con el tema” porque “no lo hicieron ellos”.

“A veces uno pierde el tiempo explicándole a alguien que no le interesa esa explicación, no le importa y efectivamente no suma nada, porque la verdad es que cuando uno le habla a una pared es perder el tiempo”, adicionó el vocero al respecto en su habitual conferencia de prensa matinal.

Por otro lado, y respecto de la actividad económica, indicó que “algunos indicadores empiezan a mostrar que hay un dejo de luz que se empieza a ver en algunos salarios, que le empiezan a ganar marginalmente a la inflación, y empezamos a ver algunos sectores que comienzan a traccionar”.

Sobre este último ítem en sí, agregó que “el descenso de la inflación mes a mes, al menos por las estimaciones privadas, también va a seguir esa tendencia durante mayo”, y adujo que esto tiene que ver “con la inexistencia de déficit fiscal y con una política monetaria que está llevando adelante Santiago Bausili (presidente del Banco Central) que se basa prácticamente en haber destruido la máquina de hacer billetes”.

En ese marco, y parafraseando a Mauricio Macri cuando era presidente, estimó que “lo peor” del ajuste “ha quedado atrás”, al ahondar: “Es el costo que se ha pagado por sincerar un montón de distorsiones que en algún momento se iban a tener que corregir”.

En otro orden de cosas, se refirió a la medida de fuerza que lleva adelante este jueves La Fraternidad, el sindicato de maquinistas de trenes, y que implica que ninguna formación circule a más de 30 kilómetros por hora en reclamo de mejoras salariales que igualen o mejoren los índices inflacionarios, al afirmar que “algunos deciden aminorar la marcha para complicarle la vida a más de un millón de trabajadores”.

Finalmente, Adorni agradeció a Brasil y a la empresa Petrobras por su predisposición para “destrabar la descarga del buque de gas natural licuado”, ya que gracias a ello “se restableció el servicio en las industrias y estaciones de servicio durante el transcurso de la noche” de este miércoles.

Todo ello fue gracias a la actuación conjunta de la Cancillería Argentina, la empresa Enarsa y su par Petrobras, en conjunto con la Cancillería y la Embajada de Brasil en la Argentina para destrabar la descarga del buque de gas natural licuado: “Estamos satisfechos y orgullosos del trabajo que se ha hecho entre ambos países. En un momento tan crítico es bueno agradecer cuando la diplomacia funciona de manera perfecta ante un problema que había que solucionar”.

Consultado sobre las demoras en la terminación del gasoducto Néstor Kirchner, fundamental en la búsqueda de la soberanía energética y olvidarnos de este tipo de problemas que aqueja a todo el país debido a la ola polar que lo azota desde hace varias semanas, informó que “este Gobierno regularizó los pagos por 30.000 millones de pesos, que eran deuda del gobierno anterior, y destinó otros 47.000 millones de pesos a la fase de terminación” del gasoducto.

“En cuanto al gasoducto norte, esta gestión licitó y adjudicó la obra a la que ya destinó 155 millones de pesos, además de asumir una deuda que dejó el Gobierno anterior con Bolivia por 244 millones de dólares por la importación de gas”, agregó, y ratificó que “no va a haber ninguna modificación en la obra pública en virtud de lo ocurrido con el tema del gas”.