Senador libertario cree que Argentina sería potencia “si en 2003 no hubiese llegado Alí Babá”

El senador nacional de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, se refirió al dictamen obtenido para la Ley Bases y el paquete fiscal y adelantó que “en principio” el tratamiento en el recinto sería el miércoles 12 de junio.

“Unión por la Patria hizo todos los intentos para que la ley no se apruebe y fracase. Pero principalmente porque pensaron que Javier Milei era un accidente, no podían creerlo y les llevó varios meses digerirlo; ahora la empiezan a ver”, disparó ante ANDigital.

En igual tono, sostuvo que “todos apostaban a que era imposible, que explotaba, que reventaba y gracias a Dios, nos puso un candidato que es economista y que es lo que más precisamos los argentinos, ordenar la economía para expresar el potencial de nuestro país”.

Cuando se le preguntó cómo se imaginaba el país si hubiera ganado Sergio Massa las elecciones, sin dudarlo, respondió que “hubiese sido una catástrofe, porque los pocos que estábamos, ya estaríamos pensando también en irnos del país”.

Inmediatamente invitó a pensar que hubiese pasado si en el 2003 no hubiera llegado Néstor Kirchner a la Casa Rosada y pidió tratar de compararnos con Mato Grosso, estado de Brasil con una superficie de poco más de 900 mil kilómetros cuadrados que tuvo un muy fuerte desarrollo desde esa fecha.

“Hay que preguntarse qué pasó en Mato Grosso en estos últimos 20 años, para darse cuenta que hubiera pasado en la Argentina en ese lapso de tiempo si no hubiera llegado Alí Babá”, dijo en forma despectiva hacia el kirchnerismo.

Enseguida recordó que los precios de los commodities en esos años aumentaron considerablemente, permitiendo el desarrollo de toda Sudamérica

“Y nosotros perdimos esa oportunidad, abandonamos el libre mercado para abrazar el estatismo, justo una vez que habíamos cruzado el desierto sin tomar agua, nos desviamos de la posibilidad de crecimiento y en el medio hay 46 millones de habitantes, hoy hundido el 55 % en la pobreza”, bramó.

En otro orden de cosas, expuso sus ideas de crecimiento: “Yo creo en el desarrollo regional, en el interior profundo, a través de los ferrocarriles de carga sobre todo. Justamente estoy presentando un proyecto de declaración en el Senado para hacer a la inversa de lo que ha ocurrido, que tengamos toda esa concentración demográfica en un país desequilibrado porque no se pensó en el desarrollo equitativo”.

Al presentar su idea, el legislador formoseño consideró que “tiene que haber un desarrollo regional, por eso nuestro proyecto se llama ‘Ferrocarriles sudamericanos’, entonces podemos lograr con eso, no solo el desarrollo del NOA, del NEA, sino de Bolivia, Paraguay, de toda la región”.

En este tramo de la charla, defendió al RIGI (régimen normativo especial diseñado para atraer grandes inversiones), que se discute en la Ley Bases. “Aplica perfectamente para las inversiones en ferrocarriles. Cuando yo se lo plantee a todos los senadores de UxP, ellos sólo veían los fantasmas, no las oportunidades”, acusó.

Al referirse a los gremios y planteando un eventual futuro de la LLA, el senador afirmó que “una vez que tengamos una mayoría distinta en las cámaras vamos a terminar con las reelecciones indefinidas en los sindicatos que es el modelo de Gildo Insfrán, y vamos a hacer que la afiliación a los sindicatos sea voluntaria”.

Luego recordó la extensa trayectoria política del gobernador de su provincia, en la cual el empleo público es del 95 %, según aseveró y sólo el 5 % de actividad la lleva adelante la actividad privada, con la consiguiente “dependencia del sistema enormemente estatista que implantó Insfrán”.

Sobre la administración, se quejó de las trabas que pone a la inversión privada, incluso denunció que el mandatario le niega el servicio de energía eléctrica: “No me da la conexión de energía eléctrica para una industria de prensado de soja”.

“Hace dos años y medio que tenemos el proyecto de factibilidad aprobado y no nos da la energía. Es una máquina de impedir, ellos no quieren inversión privada, no quieren producción, no quieren generación de riqueza. Han hecho creer a gran parte de la sociedad que Formosa era improductiva y que él era invencible”, rotuló.

Según Paoltroni, la provincia de Formosa impide el desarrollo privado y vive un 95 % de la coparticipación de impuestos que ha recibido siempre del Gobierno nacional.

Reiteró que la Argentina podría haberse desarrollado en los años de ingresos extraordinarios, por el importante incremento de los precios de la soja desde el año 2003.

“En Formosa mataron al aparato productivo, la producción del campo viene disminución por falta de incentivos”, concluyó.