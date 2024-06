‘Toty’ Flores advirtió que la actual crisis es aún peor al estallido 2001: “Abandonados”

El exdiputado nacional de la Coalición Cívica-ARI y actual concejal de La Matanza, Héctor ‘Toty’ Flores, se refirió a la retención de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano y advirtió que “desde la masificación de los programas sociales, siempre se han utilizado para hacer política y para someter a una parte de la sociedad, que es la más necesitada”.

Tras marcar que los comedores fueron “abandonados” por la gestión libertaria, explicó que “esto genera angustia en la gente que necesita de alguna contención, la ayuda de las changas hoy no existe por la caída de la clase media. Hay una angustia generalizada de qué pasará hacia adelante”.

A Sandra Pettovello “le diría que el eslogan de que no hay plata no corresponde al Ministerio de Capital Humano porque era evidente que tenían toneladas de comida. Y entró en una fase muy parecida a lo de ‘mi querida Fabiola’, siempre se buscó un chivo expiatorio y lo encontraron en De la Torre; pero el tema es quién dio la orden de no entregar los alimentos”, acotó el edil matancero.

En cuanto al presidente Javier Milei, “le pediría que actúe como un dirigente y no como un niño caprichoso. No le pediría que actúe como un estadista porque no le da el cuero”.

Por otro lado, el fundador de la Cooperativa La Juanita criticó en declaraciones a la AM 950 la falta de un plan alimentario y aseveró que “la resolución de la pobreza y el clientelismo hay que ponerlos en debate y conceptualizar bien qué es el clientelismo".

Finalmente, comparó la situación actual con el estallido del 2001 y afirmó que esta crisis es más profunda: “Ahora, después de varias décadas de los planes sociales y una cantidad de gente sumida en la pobreza estructural, si se sacan los programas sociales la gente no tiene dónde recurrir. Además de que hay una estigmatización de aquellas personas que tienen comedores, como si robaran”.