Vidal objetó los “4 millones de jubilados que el kirchnerismo metió por la ventana”

La diputada nacional del PRO, María Eugenia Vidal, se refirió a la media sanción a la nueva fórmula jubilatoria y planteó que “hay muchas causas nobles y muchas necesidades en la Argentina por resolver, pero también se generó una suerte de populismo legislativo, en donde el Congreso saca leyes, generando gastos y sin saber cómo los va a financiar”.

“El aumento del 8 % es bastante pobre, en la mínima son 15 mil pesos y no le cambia la vida a los jubilados. Pero esos 15 mil pesos, si no se sostiene el equilibrio fiscal, los jubilados lo van a terminar pagando con la inflación y van a perder mucho más”, puntualizó.

En este sentido apuntó que “hay una estafa en estos discursos que hablan de ampliación de derechos y preocupación por los jubilados, que cuando el kirchnerismo gobernó le sacó el 40 % del poder adquisitivo a las jubilaciones en los últimos tres años y nadie se escandalizó o hicieron sesiones de emergencia”.

“Y a seis meses de este Gobierno, que realmente recibió una herencia muy compleja, se aprueban gastos sin siquiera aprobarle la única ley que pidió el Presidente para poner en marcha su programa económico”, contrastó la exgobernadora bonaerense.

Luego diferenció la postura del PRO, dado que “siempre tuvimos la posición de buena administración y responsabilidad porque, si el Gobierno no logra el déficit cero, los argentinos vamos a estar peor y vamos a retroceder y no se sostendrá la baja de la inflación”.

“Si las jubilaciones son de miseria es porque el kirchnerismo metió cuatro millones de jubilados por la ventana, sin aportes, y los que aportes de quienes aportaron toda la vida financiaron esas jubilaciones. Entonces los jubilados por eso cobran la mínima”, acusó.

Acto seguid, disparó: “Quiero creer que desde la fuerza del radicalismo o la Coalición Cívica no hay ninguna vocación destituyente y no serán funcionales a eso porque no hay ninguna razón para generar un juicio político en la Argentina”.

“No los entiendo y veo contradicciones. En el Senado no van a apoyar la privatización de algunas empresas que son una carga para el Estado y que generan mucha desigualdad. No se puede decir que no a generar recursos y a la vez pedir más recursos”, cerró.