Piden que Sileoni vaya a dar explicaciones a la Legislatura tras eliminar la repitencia en secundaria

Legisladores del bloque PRO de la Cámara de Diputados bonaerense presentaron este viernes un proyecto solicitando la presencia del director general de Cultura y Educación de la Provincia, Alberto Sileoni, para informar sobre la situación actual respecto de la reforma educativa que se presentó este jueves.

El pedido de interpelación se da tras conocerse la reciente medida anunciada por el gobierno de Axel Kicillof que eliminará en 2025 la repitencia en las escuelas secundarias y que la acreditación de conocimientos sea “por materias”.

La iniciativa fue presentada por la diputada Julieta Quintero, y los legisladores Agustín Forchieri, Adrián Urreli, María Paula Bustos, Rita Sallaberry y Martín Endere.

Contundente rechazo

Según argumentaron desde la bancada del PRO, el nuevo régimen anunciado “dará como resultado una peor calidad educativa y un deterioro de la formación académica”.

“La crisis de enseñanza y aprendizaje no se resuelve sólo con cambios en el sistema de calificación y acreditación de saberes. No están dadas las condiciones hoy para avanzar por ese lado. El foco debe estar siempre puesto en la calidad educativa”, cuestionaron.

En ese sentido, detallaron que “venimos de años de una educación pobre y de políticas educativas que sólo llevaron a que los chicos terminen la escuela sin adquirir los conocimientos básicos. Esta crisis no se puede resolver con cambios aislados, es necesaria una revisión completa del sistema educativo, el mismo sistema que nos llevó a que el 50 % de los chicos terminen la educación obligatoria sin conocimientos básicos”.

Asimismo, enfatizaron que “modificar el régimen académico sin revisar los contenidos curriculares, metodologías pedagógicas, criterios de evaluación, es no cambiar nada”, y que “este proyecto de reforma no es más que un nuevo parche que no resuelve el problema de fondo”.

En efecto, solicitaron “dar respuesta a partir de políticas educativas concretas, como mejorar la calidad en la formación docente e innovar en las propuestas pedagógicas que nutren las trayectorias educativas para nuestros estudiantes”.

“Con este tipo de medidas sólo logramos que la escuela y la docencia bonaerense se encuentren cada vez más devaluadas”, sostiene el escrito presentado, al tiempo que objeta: “Con esta reforma no hacemos más que alejarnos de los valores como el esfuerzo, el mérito, la perseverancia y la resiliencia”.

Los legisladores recalcaron que “buscar mejorar los números y las estadísticas de deserción escolar, cuando el Gobernador está más preocupado por ser el próximo Presidente, es bastante oportunista de su parte”, y concluyeron: “Todos entendemos que es necesario un cambio en la escuela, pero ese cambio se debe ofrecer como un sistema integral. La cuestión de fondo no es repetir o no repetir, sino aprender”.