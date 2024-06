Emparentan el voto “embajada” con la tristemente célebre Ley Banelco

La senadora nacional de Unión por la Patria por La Rioja, Florencia López, reiteró el rechazo de su bloque a la Ley Bases y trajo al recuerdo el bochornoso tratamiento de la reforma laboral que marcó el principio del fin del Gobierno de la Alianza.

Puntualmente aludió a la nominación como embajadora ante la Unesco de una senadora -con un suculento sueldo en dólares- justo antes de lo que puede ser un voto clave en favor del Gobierno para que salga la Ley Bases.

“Venían diciendo que traían nuevas prácticas y nos encontramos con algo parecido a la Ley Banelco, ahora son temas relacionados a embajadas”, disparó la legisladora en alusión a las coimas en el Senado en el año 2000.

Luego abogó para que “el debate sea bueno, sano y se vote con convicciones”, pese a una normativa que es “tremenda”.

La Ley Bases “implica un ajuste tremendo a la gente, algo que el Presidente se había comprometido a no hacer” y vemos “cómo utilizan todo tipo de herramientas para presionar”.

En torno a la masiva manifestación en las inmediaciones del Congreso, agradeció el respaldo, el cual “necesitamos” porque “esta ley es muy perjudicial”.

“Las Ganancias no pueden ir a los trabajadores, el trabajo no es ganancia”, expuso, para luego dar cuenta que “el RIGI es la destrucción de toda la industria nacional, tenemos idea que vengan inversiones, pero no de este forma”, sentenció López.