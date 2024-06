Kueider y Camau Espínola, los senadores peronistas que le votaron la Ley Bases a Milei

El Gobierno logró entre la noche de este miércoles y la madrugada de este jueves la primera victoria legislativa desde que Javier Milei asumió, el 10 de diciembre pasado, y lo hizo haciendo uso de lo más rancio de la política vernácula: los negociados y los acuerdos espurios, como el que se conoció estos días del cambio de una embajada en la Unesco por el voto positivo de la senadora neuquina Lucila Crexell.

Pero no fue el único que sirvió para alcanzar el 36 a 36 que provocó el desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel y el recuerdo vivo de aquel “voto no positivo” de Julio César Cleto Cobos durante los primeros meses de la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Vayanse a la mierda todos los que votaron a favor. Son unos vende patria. pic.twitter.com/Yn3hJ9Rjed — Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) June 13, 2024

Luego del “váyanse a la mierda todos los que votaron a favor. Son unos vendepatria” de la diputada nacional, y trabajadores de la economía popular, Natalia Zaracho, fue la propia CFK quien reposteó un tuit que previo a la votación daba cuenta de algo que a todas voces resulta bastante claro.

Con las dos boletas de los candidatos del Frente de Todos en 2019 y 2021, años en los que se eligieron senadores nacionales en Entre Ríos y Corrientes, y las caras de sus aspirantes, Edgardo Kueider y Stefanía Cora, y Carlos Mauricio Espínola y Anita Almirón, respectivamente, estaba la contundente frase: “Si (la fórmula) hubiera sido al revés las senadoras serían las compañeras Stefanía Cora y Ana Almirón, y no estaríamos rogando para que no voten por la entrega de la Patria…”.

Si hubiera sido al revés las senadoras serían las compañeras @StefaniaCoraOK y @AnaAlmironCtes, y no estaríamos rogando para que no voten por la entrega de la Patria… pic.twitter.com/TfFfoFfsNd — Sol Magno (@solmagno) June 12, 2024

El tiempo le dio la razón a la usuaria Sol Magno, quien recibió el retuit de Cristina, ya que estos dos legisladores votaron favorablemente a la Ley Bases en general y por capítulos, al paquete fiscal y al polémico RIGI –algo para lo que claramente no fueron elegidos–, y ese reposteo de la dos veces primera mandataria argentina puso el foco sobre Alberto Fernández y sus decisiones respecto de estas candidaturas.

El propio Alberto dialogó con el colega Ramón “Moncho” Indart y le dijo que “no tengo dudas que Kueider y Camau han traicionado a quienes los votaron. Como no tengo dudas de que no he sido yo quien los haya promovido como candidatos”, expuso.

Agregó que el primero arribó “de la mano” del entonces gobernador Gustavo Bordet, “a quien también traicionó”, mientras que el múltiple medallista olímpico “llegó allí por un acuerdo del peronismo correntino, que por entonces estaba intervenido”.

"Yo repudio lo que han hecho tanto como todos los que somos conscientes del daño que el gobierno libertario está causando a las familias argentinas con la sanción de esta penosa ley", finalizó @alferdez para responderle a @CFKArgentina — Ramón Indart (@rindart) June 13, 2024

“Yo repudio lo que han hecho tanto como todos los que somos conscientes del daño que el Gobierno libertario está causando a las familias argentinas con la sanción de esta penosa ley”, cerró el expresidente argentino, desligándose de toda responsabilidad tanto del voto de estos dos legisladores como de su ingreso al Senado de la Nación.

Amén de las culpas, la administración libertaria tiene su primera victoria legislativa, y como no podía ser de otra manera fue gracias a los votos de los siempre disponibles peronistas poco convencidos de su pertenencia, ideales y obligaciones políticas.