No es nada nuevo ese viejo adagio que rige para la política vernácula y que reza que no solo hay que ser, sino también parecer; pues bien, no todos lo cumplen, ni en uno ni en otro, y ese parece ser el caso del senador nacional Emilio Neder, a quien lo captó una cámara de televisión vistiendo la camiseta albiceleste y esperando el inicio del partido inaugural de la Copa América.

El legislador del Partido Justicialista por Santiago del Estero, y quien responde políticamente al gobernador Gerardo Zamora, vivió in situ el cotejo que la Argentina le ganó a Canadá este jueves por la noche en Atlanta, en los Estados Unidos de Norteamérica, desde una ubicación privilegiada, por lo que su ticket no debe haber sido nada accesible.

🤦🏻‍♂️ #Repudio | Escrachan al senador Emilio Neder viendo a la scaloneta en la Copa América



📌 https://t.co/3V2ki5hjJF pic.twitter.com/1z13nq2B5A — ANDigital (@ANDigitalOK) June 21, 2024

Si a ello se le suma el costo del viaje y la estadía –se rumorea que se aloja en el paquetísimo Four Seasons Hotel Atlanta, donde la noche no cuesta menos de 1200 dólares– el gasto total de esta gira no oficial no es precisamente accesible para cualquier ciudadano de a pie.

La última participación política de Neder fue en la reciente votación de la Ley Bases en la Cámara Alta nacional, donde manifestó su rechazo a la norma enviada por el Poder Ejecutivo –y que llegaba con media sanción desde la Cámara de Diputados–, pero que de todas maneras fue aprobada en una definición muy ajustada y envuelta en un escándalo por dádivas y hasta eventuales cambios de votos por embajadas.

Vale remarcar que a la ley aprobada en la Cámara Baja se le aplicó una serie de reformas en su paso por las comisiones del Senado, por lo que retornó a su cuerpo de origen para su revisión definitiva.

Antes de concluir es menester recordar que en el último tiempo los senadores nacionales decidieron aumentarse sus dietas y llevar sus salarios a poco menos de 8 millones de pesos brutos por mes –lo que implica unos 5 millones de pesos netos, en mano–.

🎥| El dietazo de los senadores: Juan Carlos Romero lo puso a consideración y Villarruel propuso la votación, pero jamás se dio a conocer qué se votaba con claridad. Se necesitaban dos tercios y era a mano alzada. Naturalmente se aprobó y ahora cobrarán $ 4 M por mes pic.twitter.com/CHvB6BShQB — ANDigital (@ANDigitalOK) April 18, 2024

Naturalmente este tipo de acciones y actitudes poco acordes al contexto de crisis social y profunda recesión económica que atraviesa el país motivó una andanada de críticas y repudios en las redes sociales, y el foco es el mencionado senador nacional por Santiago del Estero Emilio Neder, fan de la scaloneta.