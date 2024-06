Módico repudio del Gobierno por el intento de golpe en Bolivia

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto difundió un escueto comunicado sobre “la situación en Bolivia”, para marcar postura por el intento de golpe de Estado en el vecino país.

“La República Argentina reafirma la defensa irrestricta de la democracia en la región y condena todo intento de quebrantarla”, puntualizó la cartera comandada por Diana Mondino.

En ese marco, repudió “las movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército boliviano y expresa su firme apoyo al Estado de Derecho”, mientras que remarcó “la importancia de sostener las instituciones democráticas en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

Por su parte, la canciller Mondino expresó que “los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas”.

