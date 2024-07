Guzmán avizoró un escenario “aún más recesivo”

A dos años exactos de su salida del Palacio de Hacienda a durante el Gobierno de Alberto Fernández, el economista Martín Guzmán reconoció a esa renuncia como “el momento más triste” de su vida.

En tanto, reveló que no volvió a hablar con la entonces vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, desde el momento en que el Gobierno anterior alcanzó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, punto de quiebre en el Frente de Todos.

“Básicamente, desde entonces, no sé pudo continuar gobernando la economía. No hubo manera”, evaluó Guzmán, al tiempo que sopesó “entre tener un acuerdo político entre el Presidente y la vicepresidenta o tener un cimbronazo político tomando una decisión más fuerte desde el punto de vista de la acumulación de poder -aunque tal vez no estuvieran dadas las condiciones- se decidió no ir por ninguno de esos lados y que salga el ministro de Economía”.

“Si Alberto y Cristina acordaban, hoy estaríamos mejor”, sentenció el extitular de la cartera económica en declaraciones a LN+.

Por otra parte, cuestionó el rumbo de la gestión de Javier Milei: “Mirá las cosas que hace y las cosas que dice. Mirá el video de cuando el vota a favor de la eliminación del impuesto a las Ganancias”.

“Dice que es una aberración y hoy pone el impuesto a las Ganancias ¿En qué estaba pensando? ¿En él o en el país?¿Cuánta plata salen los aviones que se toma para ir a dar charlas en donde le dan medallas? ¿Qué gestión, qué inversión para el Estado hace?”, inquirió.

En igual tenor, recapituló: “Cuando decía que el ajuste lo iba a hacer la casta, ¿qué quería decir con eso? ¿Los jubilados son la casta?”.

Luego pronosticó un escenario de “más recesión” a partir de las últimas medidas adoptadas por el área comandada por Luis Caputo. En particular, porque “para el mercado, la política de Milei está agotada”.

“Si te endeudas más y sacas más pesos del mercado, va a haber un sesgo más recesivo y va a subir la tasa de interés. Si por el otro lado decís: ‘No, lo hago con un ajuste más grande todavía”, entonces vas a tener una recesión más grande”, puntualizó.

Y recalcó: “Seguramente, tenga un efecto deflacionario esa medida más allá de que siga habiendo inflación, pero vas a tener una recesión más grande. Creo que las medidas del día viernes van a ser más recesivas”.

Por último, advirtió que una recesión mayor impacta en los ingresos del Estado “porque recauda menos, hay menos actividad económica y hay menos IVA”.