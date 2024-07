Arde la interna PRO: Bullrich salió al cruce de las “amenazas” de Yeza

En el pico de tensión en la interna partidaria del PRO, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, exigió que el ala macrista deje de realizar “amenazas” al Gobierno con retirarle la colaboración.

Esto viene a cuento de las declaraciones del flamante titular de la Asamblea Nacional del PRO, Martín Yeza, quien sostuvo que si el partido amarillo dejaba de colaborar con el Gobierno, “se podría poner peligrosa la Argentina”.

“El que no colabora con este Gobierno es porque no quiere ver crecer al país”, arremetió Bullrich.

En igual tenor, explicó que “no es por amenazas, no es diciendo ‘si no colaboramos se cae’ porque este Gobierno no se cae, porque este Gobierno está basado en la conducción” de Javier Milei.

“El PRO colabora con el Gobierno, acá estoy yo, soy ministra de Seguridad y soy del PRO”, acotó, para finalmente dar cuenta que “el que quiere colaborar, que colabore y el que no quiere colaborar que no colabore”.