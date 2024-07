Milei renovó críticas al socialismo y dijo que Bolsonaro sufre “persecución judicial”

Javier Milei participó este domingo de la 5º edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se desarrolló Camboriú, en Brasil, y en su discurso volvió a criticar al socialismo y resaltó que el expresidente Jair Bolsonaro, a quien catalogó como su “amigo”, sufre una “persecución judicial” en su país.

En ese marco, volvió a apuntarle al presidente Luis Arce y ratificó que lo que sucedió fue un autogolpe de Estado: “Miren lo que está pasando en Bolivia ahora mismo: están dispuestos a montar un falso golpe de Estado con tal de sumar algún puntito que otro más en una elección”, expuso.

También le apuntó a otros Gobiernos de izquierda de la región, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, países en los que dijo existe un “horror humanitario” producto de “dictaduras asesinas” y dijo: “De allí se escaparon 7 millones de personas en la última década para no compartir el hambre con los que se quedaron”.

“Y ni hablar de las experiencias socialistas del siglo XX en Europa y Asia, que se cargaron con la vida de más de 100 millones de seres humanos. Por eso digo que, como el socialismo es una ideología que va directamente en contra de la naturaleza humana, necesariamente derivan en esclavitud o muerte. No hay otro destino posible para el socialismo”, subrayó.

Al hablar de la Argentina dijo que se trata de “un caso intermedio” porque, “por más que lo intentaron, nunca lograron llevar el programa socialista a sus últimas consecuencias”.

“Nunca pudieron terminar de subyugar a la sociedad, ya que encontraron un límite en un pueblo rebelde que vela por su propia libertad, que protege con uñas y dientes su propiedad de las garras confiscadoras de los políticos y que se resiste a ser dominado”, agregó Milei.

Aseveró luego que “es imposible desconocer que hoy en la Argentina soplan vientos de cambio” y explicó que el país “atraviesa un momento excepcional en su historia, donde la sociedad, por primera vez en décadas, rechaza el modelo estatista, el modelo aplicado en muchos de nuestros países hermanos, en los últimos 20 años, que se agotó después de acumular montañas de miseria. La sociedad rechaza ese modelo y reclama un cambio profundo. Le está diciendo basta al socialismo del siglo XXI”.

“Pero incluso después de todo el daño que han hecho los socialistas, después de dejar a un país con 15 puntos de déficit consolidado, ahogado en deuda y sin credibilidad crediticia, y de haber tenido que rescatarlo de una inminente hiperinflación, después de todo eso, siguen haciendo lo imposible para boicotear la única salida al desastre que ellos mismos generaron. A esta altura del partido, a 7 meses de haber asumido el comando de la nación, somos el gobierno que más palos en la rueda ha recibido de la historia, y queda claro que no van a titubear en oponerse a todo lo que intentemos, sin importar cuánto los argentinos de bien necesiten y demanden esos cambios”, agregó el primer mandatario.

“Están dispuestos a perjudicar a los millones de trabajadores argentinos con tal de ver fracasar al gobierno. Por eso también han hecho lo imposible para boicotear la promoción de inversiones, inversiones que no venían por la inseguridad jurídica que ellos mismos generaron. Hay que recordar una obviedad: sin inversión del privado no hay actividad económica genuina, y no hay inversión privada si no es rentable para una empresa invertir. Punto”, subrayó posteriormente.

Recordó los violentos hechos sucedidos en las inmediaciones del Congreso de la Nación, en momentos en que se trataba en la Cámara de Diputados la Ley Bases y el paquete fiscal, y aseveró que “están dispuestos a tomar el camino de la violencia y la extorsión para obstruir los cambios que reclama la sociedad”.

Tras volver a hablar del “logro” de haber aprobado “la reforma del Estado laboral y económica más importante de la historia Argentina”, según sus propias palabras “ocho veces más grande que la reforma más grande de la historia Argentina”, la de Carlos Saúl Menem, ratificó que “estamos transformando de cuajo a la economía Argentina; y quiero decirles algo: vamos a salir de la miseria, les guste o no les guste a los socialistas, con su apoyo o sin su apoyo”.

Antes de cerrar, Milei enfatizó su discurso antisocialista: “Es hora de que el mundo despierte y le diga nunca más al socialismo. Porque el socialismo es la ideología del resentimiento, la envidia y el odio. Pero además de todo eso, el socialismo es la idea del fracaso. Nadie sabe más de esto que nosotros, los hermanos latinoamericanos”.